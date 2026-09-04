6 пар знамениточтей, які познайомились на зйомках кліпу

Музичний кліп – це зазвичай три-чотири хвилини красивого світла, драматичних поглядів і людей, які чомусь постійно дивляться одне одному в очі. Але іноді після команди "стоп, знято" починається зовсім інша історія.Історія кохання.

24 Канал збрав добірку зіркових пар, які познайомилися або зблизилися саме завдяки музичним кліпам. Деякі з них одружилися, завели дітей і живуть разом роками, а деякі довели, що навіть найкраща хімія в кадрі не гарантує хепі-енду. Коротше, кліп закінчується, а драма – ні.

Бред Пейслі та Кімберлі Вільямс-Пейслі



Бред Пейслі ще до особистого знайомства мав симпатію до акторки Кімберлі Вільямс – побачив її у фільмі Батько нареченої і, здається, подумав: "А чому б не запросити її у свій кліп?". У 2001 році вона знялася в його "I’m Gonna Miss Her", після чого екранна історія досить швидко стала реальною: у 2003 році вони одружилися і нині виховують двох синів.

Леді Гага та Тейлор Кінні

У 2011 році Леді Гага познайомилася з актором Тейлором Кінні на зйомках кліпу "You and I". Пара зустрічалася п’ять років, у 2015-му заручилася на День святого Валентина, але вже наступного року скасувала заручини.

Джон Ледженд та Кріссі Тейген

Одна з найвідоміших історій у цьому списку почалася у 2006 році на зйомках кліпу Джона Ледженда "Stereo". Кріссі Тейген зіграла там головну жіночу роль, а далі вже було весілля в Італії у 2013 році, четверо дітей і ще кілька спільних кліпів.

Причому Тейген згодом ще знялася у "All of Me" та "Wild". Коротше, один кліп – і людина настільки сподобалася, що її залишили ще й у сиквелі.

Тайга та Блек Чайна

Блек Чайна знялася у кліпі Тайги "Rack City" у 2011 році – і саме тоді між ними зав’язалися стосунки. Пара згодом стала батьками сина Кінга Каїро, але у 2014 році розійшлася.

А далі їхня історія отримала ще кілька поворотів, бо після розриву Тайга почав зустрічатися з Кайлі Дженнер, а Чайна згодом мала доньку від Роба Кардашяна. Голлівуд, де навіть любовний трикутник вирішили зробити сімейним бізнесом.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова

У 2001 році Анна Курнікова зіграла кохану Енріке Іглесіаса у кліпі "Escape". Екранна хімія виявилася настільки переконливою, що після зйомок вони почали зустрічатися вже в реальному житті.

Дженніфер Лопес та Кріс Джадд

Кріс Джадд був танцівником у кліпі Дженніфер Лопес "Love Don’t Cost a Thing" у 2000 році. Під час роботи над відео між ними виникла близькість, а вже у 2001 році вони одружилися.

Щоправда, шлюб протримався недовго – у 2002 році пара розійшлася.

У Голлівуді навіть кохання іноді має сценарій із неочікуваним поворотом. Ми зібрали історії знаменитих пар, чиї зради ставали гучними скандалами, роками обговорювалися у пресі та зрештою змінювали долі самих закоханих.



