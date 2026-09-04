24 Канал собрал подборку звездных пар, которые познакомились или сблизились именно благодаря музыкальным клипам. Некоторые из них поженились, завели детей и живут вместе уже много лет, а некоторые доказали, что даже самая лучшая химия в кадре не гарантирует хэппи-энда. Короче, клип заканчивается, а драма – нет.

Брэд Пейсли и Кимберли Уильямс-Пейсли



Брэд Пейсли еще до личного знакомства испытывал симпатию к актрисе Кимберли Уильямс – увидел ее в фильме "Отец невесты" и, кажется, подумал: "А почему бы не пригласить ее в свой клип?". В 2001 году она снялась в его клипе "I’m Gonna Miss Her", после чего экранная история довольно быстро стала реальностью: в 2003 году они поженились и сейчас воспитывают двух сыновей.

Леди Гага и Тейлор Кинни

В 2011 году Леди Гага познакомилась с актером Тейлором Кинни на съемках клипа "You and I". Пара встречалась пять лет, в 2015 году обручилась в День святого Валентина, но уже в следующем году расторгла помолвку.

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Одна из самых известных историй в этом списке началась в 2006 году на съемках клипа Джона Ледженда "Stereo". Крисси Тейген сыграла там главную женскую роль, а дальше уже последовали свадьба в Италии в 2013 году, четверо детей и еще несколько совместных клипов.

Почему Тейген впоследствии еще снялась в клипах "All of Me" и "Wild". Короче, один клип – и девушка настолько понравилась, что ее оставили и в сиквеле.

Тайга и Блэк Чайна

Блэк Чайна снялась в клипе Тайги "Rack City" в 2011 году – и именно тогда между ними завязались отношения. Впоследствии пара стала родителями сына Кинга Каиро, но в 2014 году рассталась.

А дальше их история претерпела еще несколько поворотов, что после разрыва Тайга начал встречаться с Кайли Дженнер, а у Чайны впоследствии родилась дочь от Роба Кардашьяна. Голливуд, где даже любовный треугольник решили превратить в семейный бизнес.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

В 2001 году Анна Курникова сыграла возлюбленную Энрике Иглесиаса в клипе "Escape". Экранная химия оказалась настолько убедительной, что после съемок они начали встречаться уже в реальной жизни.

Дженнифер Лопес и Крис Джадд

Крис Джадд был танцором в клипе Дженнифер Лопес "Love Don’t Cost a Thing" в 2000 году. Во время работы над видео между ними возникла близость, а уже в 2001 году они поженились.

Правда, брак продлился недолго – в 2002 году пара рассталась.

В Голливуде даже у любви иногда бывает сценарий с неожиданным поворотом. Мы собрали истории знаменитых пар, чьи измены становились громкими скандалами, годами обсуждались в прессе и в конечном итоге меняли судьбы самих влюбленных.



