Историй неверностей в Голливуде немало. 24 Канал выбрал несколько самых громких измен, которые стали ударами не только для близких людей, но и для поклонников той или иной пары.

Кто из голливудских звезд изменял любимым?

Эштон Катчер и Деми Мур

Отношения у пары завязались еще в далеком 2003 году. Тогда журналисты не ограничивали себя в критике актера, потому что считали, что он использует Деми Мур. Мол, мужчина хочет быть рядом с известной женщиной, чтобы о нем чаще говорили.

Деми Мур и Эштон Катчер в 2011 году / Фото Getty images

В 2005 году Эштон повел актрису под венец, однако семейное счастье продлилось до 2013 года. По слухам, актер "поймал звезду славы" и не стеснялся романов на стороне. Когда Деми узнала об отношениях с Милой Кунис, то впала в депрессию.

Женщина долго не решалась сказать "да" разводу, и все же сделала этот шаг. Еще несколько лет звезда приходила в себя от болезненного удара.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Об этой паре в последнее время не говорит разве что ленивый. Однако сейчас речь не о настоящем, а о прошлом. В 2003 году, когда Бекхэм перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал", у него появилась помощница Ребекка Лус, которая должна была помочь освоиться в стране.

СМИ писали, что футболиста неоднократно видели с женщиной в ресторанах и отелях. Более того, Виктория якобы звонила новой знакомой мужа и спрашивала "где в контракте прописаны ужины с ее мужем?".

Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото Getty images

Позже Ребекка сама вышла на связь с прессой и заявила, что действительно у нее был роман с футболистом. Она заверила, что неоднократно вступала с ним в интимные отношения. Сам Бекхэм отвергал все заявления, говоря, что у него есть невероятная жена.

Арнольд Шварценеггер и Мария Швайвер

Со звездой "Терминатора" женщина была в браке 25 лет. Она родила актеру четверых детей. В 2011 году Мария подала в суд на развод, когда узнала об измене любимого.

У актера даже есть внебрачный сын от домработницы. Официально парня Арнольд признал в 2011 году, когда завершился его срок пребывания на посту губернатора Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер и Мария Швайвер в 2009 году / Фото Getty images

Впоследствии в своей книге измененная Мария рассказала, как себя чувствовала, когда узнала о неверности Арнольда.

Когда я сидела на полу гостиничного номера в темноте, напуганная и одинокая, со слезами на глазах, я подумала о себе: "Мария, это не должно быть концом для тебя. Это не может быть твоим концом. Пусть это будет твое новое начало",

– откровенно писала женщина.

Процесс развода продолжался вплоть до 2021 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Актриса родила от мужа троих детей. Казалось, что могло бы помешать их счастью. Но в 2015 году в СМИ распространили информацию, что Бен изменил жене с няней – Кристиной Узунян.

На момент романа девушке было 28 лет.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото Getty images

В том же году супруги сообщили о разводе, однако весь официальный процесс завершился только в 2018 году.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Эту пару обожали миллионы. Но все изменилось, когда актер сыграл в фильме "Мистер и миссис Смит", где одна из ролей принадлежала Анджелине Джоли.

Говорят, что Питт просто не смог устоять перед звездной коллегой.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото Getty images

Джоли отрицала, что "отбила" мужа у Энистон. Мол, они начали встречаться, когда Брэд разошелся с актрисой сериала "Друзья". И все же Дженнифер порвала с любимым, да и сам Питт в 2016 году разошелся с Джоли.

Бейонсе и Джей Зи

Долгое время в СМИ ходили слухи, что рэпер решился на измену. Певице это все надоело и она выпустила трек Lemonade, где она посылает любимого к другой женщине.

Через некоторое время Джей Зи дал интервью в котором подтвердил, что факт измены был. В знак извинения артист выпустил альбом "4:44", который посвятил дочери и жене.

Бейонсе и Джей Зи / Фото Getty images

Поговаривают, что артист изменил любимой с ее давней подругой – Гвинет Пэлтроу.

