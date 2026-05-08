Об этом сообщает People.

Билли Айлиш надела зеленую футболку-поло от Ralph Lauren поверх белой рубашки с длинными рукавами, черную юбку и ярко-красно-синие носки до колен. Свой образ певица дополнила туфлями на низком каблуке, а также украшениями. Она сделала естественный макияж и распустила волосы.

Нэт Вольф появился на красной дорожке в коричневом двубортном костюме, белой рубашке без галстука и черных туфлях. Пара позировала перед камерами, обнимаясь и улыбаясь.

Поддержать Билли также пришли ее брат Финнеас О'Коннелл и режиссер и продюсер ее концертного фильма Джеймс Кэмерон, известный по работе над "Аватаром".

Билли Айлиш с бойфрендом

Для справки! Hit Me Hard and Soft: The Tour – третий концертный фильм Билли Айлиш. В нем показаны выступления из тура, посвященного выходу одноименного альбома артистки в 2024 году. Лента выходит в кинотеатрах сегодня, 8 мая.

Кстати, ранее издание The Deadline писало, что обладательница премии Грэмми может дебютировать в кино в экранизации романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком". Сообщалось, что режиссером и сценаристом фильма выступит Сара Полли. Айлиш предложили роль главной героини Эстер Гринвуд.

Что известно об отношениях Билли Айлиш и Нэта Вольф?

Билли Айлиш и Нэта Вольфа заметили вместе в марте 2025 года во время церемонии награждения iHeart Music Video Awards. В июне звезд сфотографировали за поцелуем на балконе в Венеции.

В феврале они вместе посетили церемонию вручения премии Грэмми.

Вольф снялся в клипе Айлиш на песню Chihiro. Кроме того, вместе с братом выступал на разогреве у певицы во время тура Hit Me Hard and Soft.

Напомним, ранее Билли Айлиш встречалась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Рутерфордом. Они находились в отношениях меньше года, разошлись в мае 2023. Также певица была связана с рэпером Брэндоном Адамсом (7:AMP) и актером Мэттью Тайлером Ворсом.