Соответствующие фотографии опубликовало издание Deuxmoi, передает Show 24. 23-летняя Билли и 30-летний Нэт страстно целовались и пили шампанское из бокалов на балконе в Венеции.

Как пишет People, Билли Айлиш и Нэт Вулфф уже не впервые подогревают слухи о романе. В марте звезд видели вместе, когда они выходили с церемонии награждения iHeart Music Video Awards, а позже провели вечер в Нью-Йорке. Актер также снялся в клипе певицы на песню Chihiro, который вышел в июне 2024 года.

Ранее Айлиш и Вулфф заявляли, что являются хорошими друзьями. Нэт рассказывал, что вместе с братом близко подружился с Билли, когда они выступали на разогреве ее Hit Me Hard and Soft: The Tour в 2024 году.

Личная жизнь Билли Айлиш

В прошлом году в интервью Vogue Билли Айлиш признавалась, что хотела бы, чтобы ее личная жизнь была частной.

Я бы хотела, чтобы никто ничего не знал о моей сексуальности или что-то о моей личной жизни. Никогда, никогда, никогда. И я надеюсь, что они никогда больше не узнают. И я никогда больше не буду говорить о своей сексуальности. И я никогда больше не буду говорить о том, с которым я встречаюсь,

– говорила певица.

Напомним, что Билли Айлиш встречалась с рэпером Брэндоном Адамсом, актером Мэттью Тайлером Уорсом и певцом Джесси Резерфордом. Певица делилась, что ей нравятся и парни, и девушки.