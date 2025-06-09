Она показалась с заметно округлившимся животиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.
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О беременности Эштон стало известно накануне показа ленты The Life of Chuck ("Жизнь Чака"), в которой снялся Хиддлстон.
Для справки! В украинский формат лента выйдет 17 июля
Так, пара появилась вместе на фестивале SXSW в Лондоне и подтвердила счастливую новость изданию Vogue. Правда, Зави не разглашает срок беременности.
Зави Эштон беременна / Фото с инстаграм-страницы издания Vogue
Что известно об отношениях Хиддлстона и Эштон
- Роман актеров начали обсуждать еще несколько лет назад – после их совместной работы над фильмом "Измена" в 2019 году.
- Публично пара подтвердила отношения осенью 2021-го, когда вместе появилась на премии Tony Awards.
- В марте 2022 года стало известно, что Том и Зави обручилась, а уже в октябре того же года актёр впервые стал отцом.