Она показалась с заметно округлившимся животиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

Не пропустите Дочь мэра Днепра вышла замуж: первые фото со свадьбы Екатерины Филатовой

О беременности Эштон стало известно накануне показа ленты The Life of Chuck ("Жизнь Чака"), в которой снялся Хиддлстон.

Для справки! В украинский формат лента выйдет 17 июля

Так, пара появилась вместе на фестивале SXSW в Лондоне и подтвердила счастливую новость изданию Vogue. Правда, Зави не разглашает срок беременности.



Зави Эштон беременна / Фото с инстаграм-страницы издания Vogue

Что известно об отношениях Хиддлстона и Эштон