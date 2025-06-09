Вона показалася з помітно округлим животиком. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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Про вагітність Ештон стало відомо напередодні показу стрічки The Life of Chuck ("Життя Чака"), у якій знявся Гіддлстон.

Для довідки! В український формат стрічка вийде 17 липня

Так, пара з'явилась разом на фестивалі SXSW у Лондоні й підтвердила щасливу новину виданню Vogue. Щоправда, Заві не розголошує термін вагітності.



Заві Ештон вагітна / Фото з інстаграм-сторінки видання Vogue

Що відомо про стосунки Гіддлстона та Ештон