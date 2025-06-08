Зокрема, вона вперше за довгий час показала коханого публіці. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.
До теми SLAVIA вдруге вийшла заміж та показала фото з коханим
Так, на фото, які Філатова поширила в інстаграм-сторіс, можна побачити кадр, де вона разом із чоловіком позує в сонцезахисних окулярах – поряд із ними домашній улюбленець. До цієї світлини жінка додала лаконічний підпис: "Family".
Крім того, Катерина поділилася фотографією обручок та показала, який вигляд мала у весільній сукні.
Катерина Філатова вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Водночас, де саме відбулося святкування, наразі невідомо. Також Катерина не розкрила, чи змінила своє прізвище після шлюбу.
Що відомо про особисте життя Катерини Філатової
- Дівчина познайомилася зі своїм обранцем під час тренування з тайського боксу близько півтора року тому. Вона майже не ділиться спільними фото в соцмережах, наголосивши на бажанні зберігати особисте далі від зайвої уваги.
- У липні 2024 року коханий зробив дівчині пропозицію, а вже цьогоріч пара офіційно одружилася.
Нагадаємо, нещодавно весілля також відзначив зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський. Він одружився зі своєю коханою Лізою у Києві. Пара влаштувала казкове весілля просто неба.