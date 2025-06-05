Весільна церемонія відбулася в мальовничому заміському комплексі біля Дніпра, за 55 кілометрів від Києва. Весілля пройшло просто неба – з квітами, гірляндами та живою музикою. Повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лізи Нечипоренко.
Вас також може зацікавити Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль
Фіма з коханою обмінялися весільними обітницями під аркою, прикрашеною живими квітами найрізноманітніших відтінків. Ліза на святкування одягнула ніжну весільну сукню з мереживними рукавами та фатою, а чоловік – класичний чорний костюм і білу сорочку.
Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс
Замість традиційних стільців для гостей підготували м'які пуфи різних кольорів.
Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс
Після церемонії гості розмістилися за святковими столами просто неба. Кожен стіл був накритий скатертиною окремого кольору – від жовтого до бордового. На столах в гостей та навколо місця молодят все було прикрашене квітами, а над святковою зоною мерехтіли гірлянди з лампочками.
Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс
Родзинкою вечора став виступ українського гурту Schmalgauzen, який додав події драйв.
Гурт Schmalgauzen виступив на весіллі Фіми Константиновського / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Фіми та Лізи
- Історія кохання молодят почалася понад рік тому – пара познайомилася через Tinder. Вони швидко знайшли спільну мову, почали жити разом і незабаром зрозуміли, що готові до серйозного кроку.
- За словами шоумена, саме ці стосунки допомогли йому розкрити свою романтичну сторону. Цікаво, що до знайомства Ліза не знала про публічність Фіми. Дівчина працює грумером і захоплюється кінним спортом.
- У січні цього року Константиновський зробив коханій пропозицію, і вже на початку літа пара офіційно стала подружжям.