Свадебная церемония состоялась в живописном загородном комплексе возле Днепра, в 55 километрах от Киева. Свадьба прошла под открытым небом – с цветами, гирляндами и живой музыкой. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Лизы Нечипоренко.
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Фима с любимой обменялись свадебными клятвами под аркой, украшенной живыми цветами самых разнообразных оттенков. Лиза на празднование надела нежное свадебное платье с кружевными рукавами и фатой, а мужчина – классический черный костюм и белую рубашку.
Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис
Вместо традиционных стульев для гостей подготовили мягкие пуфы разных цветов.
Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис
После церемонии гости разместились за праздничными столами под открытым небом. Каждый стол был накрыт скатертью отдельного цвета – от желтого до бордового. На столах у гостей и вокруг места молодоженов все было украшено цветами, а над праздничной зоной мерцали гирлянды с лампочками.
Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис
Изюминкой вечера стало выступление украинской группы Schmalgauzen, которая добавила событию драйва.
Группа Schmalgauzen выступила на свадьбе Фимы Константиновского / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Фимы и Лизы
- История любви молодоженов началась более года назад – пара познакомилась через Tinder. Они быстро нашли общий язык, начали жить вместе и вскоре поняли, что готовы к серьезному шагу.
- По словам шоумена, именно эти отношения помогли ему раскрыть свою романтическую сторону. Интересно, что до знакомства Лиза не знала о публичности Фимы. Девушка работает грумером и увлекается конным спортом.
- В январе этого года Константиновский сделал возлюбленной предложение, и уже в начале лета пара официально стала супругами.