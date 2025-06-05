Свадебная церемония состоялась в живописном загородном комплексе возле Днепра, в 55 километрах от Киева. Свадьба прошла под открытым небом – с цветами, гирляндами и живой музыкой. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Лизы Нечипоренко.

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Фима с любимой обменялись свадебными клятвами под аркой, украшенной живыми цветами самых разнообразных оттенков. Лиза на празднование надела нежное свадебное платье с кружевными рукавами и фатой, а мужчина – классический черный костюм и белую рубашку.



Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис

Вместо традиционных стульев для гостей подготовили мягкие пуфы разных цветов.



Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис

После церемонии гости разместились за праздничными столами под открытым небом. Каждый стол был накрыт скатертью отдельного цвета – от желтого до бордового. На столах у гостей и вокруг места молодоженов все было украшено цветами, а над праздничной зоной мерцали гирлянды с лампочками.



Свадьба Фимы Константиновского и его жены / Скриншот из инстаграм-сторис

Изюминкой вечера стало выступление украинской группы Schmalgauzen, которая добавила событию драйва.



Группа Schmalgauzen выступила на свадьбе Фимы Константиновского / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Фимы и Лизы