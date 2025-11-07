Что интересно, американский рэпер Кендрик Ламар получил больше всего номинаций на Грэмми-2026, передает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Grammy.

Обратите внимание В Италии не позволили выступить российскому оперному певцу, который поддерживает Путина

Кто претендует на премию Грэмми?

Лучший вокальный попальбом:

  • Джастин Бибер – SWAG;
  • Сабрина Карпентер – Man's Best Friend;
  • Майли Сайрус – Something Beautiful;
  • Леди Гага – MAYHEM;
  • Тедди Свимз – I've Tried Everything But Therapy (Part 2).

Teddy Swims – I've Tried Everything But Therapy (Part 2): слушайте песню из альбома онлайн

Лучший новый артист:

  • Оливия Дин;
  • KATSEYE;
  • The Marias;
  • Эддисон Рэй;
  • Сомбр;
  • Леон Томас;
  • Алекс Уоррен;
  • Лола Янг.

Lola Young – Messy: смотрите видео онлайн

Лучшее сольное поп-выступление:

  • Джастин Бибер – Daisies;
  • Сабрина Карпентер – Manchild;
  • Леди Гага – Disease;
  • Чаппелл Роул – The Subway;
  • Лола Янг – Messy.

Лучшая танцевальная поп-запись:

  • Зара Ларссон – Midnight Sun;
  • PinkPantheress – Illegal;
  • Селена Гомес и Бенни Бланко – Bluest Flame;
  • Леди Гага – Abracadabra;
  • Тейт Макрей – Just Keep Watching.

Lady Gaga – Abracadabra: смотрите видео онлайн

Лучший рок-альбом:

  • Deftones – Private Music;
  • Haim – I Quit;
  • Linkin Park – From Zero;
  • Turnstile – Never Enough;
  • Yungblud – Idols.

Лучший рэп-альбом:

  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
  • GloRilla – Glorious;
  • JID – God Does Like Ugly;
  • Кендрик Ламар – GNX;
  • Tyler, the Creator – Chromakopia.

Песня года:

  • Леди Гага – Abracadabra;
  • Doechii – Anxiety;
  • Бруно Марс и Розе – APT.;
  • Bad Bunny – DtMF;
  • KPop Demon Hunters – Golden;
  • Кендрик Ламар и SZA – luther;
  • Сабрина Карпентер – Manchild;
  • Билли Айлиш – WILDFLOWER.

ROSÉ & Bruno Mars – APT.: смотрите видео онлайн

Лучший R&B-альбом:

  • Giveon – Beloved;
  • Коко Джонс – Why Not More?;
  • Ledisi – The Crown;
  • Теяна Тейлор – Escape Room;
  • Леон Томас – Mutt.

Лучший урбан-альбом:

  • Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs;
  • J Balvin – MixtEip;
  • Feid – FERXXO Vol X: Sagrado;
  • Nicki Nicole – Naiki;
  • Trueno – EUB Deluxe;
  • Yandel – Sinfónico (En Vivo).

Запись года:

  • Bad Bunny – DtMF;
  • Сабрина Карпентер – Manchild;
  • Doechii – Anxiety;
  • Билли Айлиш – WILDFLOWER;
  • Леди Гага – Abracadabra;
  • Кендрик Ламар и SZA – luther;
  • Чаппелл Роан – The Subway;
  • Розе и Бруно Марс – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild: смотрите видео онлайн

Альбом года:

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS;
  • Джастин Бибер – SWAG;
  • Сабрина Карпентер – Man's Best Friend;
  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
  • Леди Гага – MAYHEM;
  • Кендрик Ламар – MAYHEM;
  • Леон Томас – MUTT;
  • Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA.

Лучшее поп-выступление дуэтом/группой:

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity;
  • KPop Demon Hunters – Golden;
  • KATSEYE – Gabriela;
  • Розе и Бруно Марс – APT;
  • SZA и Кендрик Ламар – 30 For 30.

Cynthia Erivo and Ariana Grande – Defying Gravity: смотрите видео онлайн

Лучшая рэп-песня:

  • Doechii – Anxiety;
  • Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don't Sing;
  • Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky;
  • GloRilla – TGIF;
  • Кендрик Ламан и Lefty Gunplay – tv off.

Лучшая R&B песня:

  • Kehlani – Folded;
  • Summer Walker – Heart Of A Woman;
  • Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends;
  • Durand Bernarr – Overqualified;
  • Леон Томас – YES IT IS.

Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends: смотрите видео онлайн

Лучший рэп-перфоманс:

  • Cardi B – Outside;
  • Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips;
  • Doechii – Anxiety;
  • Кендрик Ламар и Lefty Gunplay – tv off;
  • Tyler, The Creator and Teezo Touchdown – Darling, I;

Selena Gomez, benny blanco – Bluest Flame: смотрите видео онлайн

Отметим, что к рекордсменам среди номинантов входят еще такие звезды: Леди Гага – 7 номинаций, Сабрина Карпентер, Bad Bunny и Леон Томас – 6 номинаций.

Напомним, что певица Джамала еще раньше сообщила, что стала членом американской академии звукозаписи Грэмми. Поэтому украинская исполнительница будет голосовать за победителей этой премии.

Чем запомнилась церемония Грэмми в 2025 году?

  • К примеру, новая избранница Канье Уэста появилась на публике практически обнаженной, а сын Уилла Смита – Джейден Смит – удивил эпатажной частью своего образа, а именно – головным убором в виде замка, который потом окрестили "скворечником".
  • Во время вручения золотой статуэтки Бейонсе вышла на сцену в изысканном золотом платье Schiaparelli с бисером и глубоким декольте на тонких бретелях, что подчеркивало ее фигуру. Однако произошел конфуз: косточки бюстгальтера, которые поддерживали грудь, вылезли наружу.
  • Триумфатором прошлогоднего Грэмми стал американский рэпер Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us победил во всех пяти категориях, на которые был номинирован. Также по несколько наград получили Сабрина Карпентер и Charli xcx.