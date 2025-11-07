Скандальный артист почему-то не хочет сидеть в родной стране-террористке, а желает еще и выезжать за ее пределы. Но иностранная публика имеет свое мнение, пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.

Выступление певца начали бойкотировать. Фонд амфитеатра прислушался к недовольству и сообщил, что Ильдар не будет выступать, назвав его пропутинским.

Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", показ которой состоится в Teatro Filarmonico в Вероне с 18 по 25 января 2026 года,

– говорится в сообщении.

Ильдар Абдразаков и Путин в июне 2024 года / Фото Getty images

Такие действия иностранной аудитории являются небезосновательными, ведь Абдразаков открыто поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Более того, участвовал в мероприятиях, которые финансировала власть Кремля, а в 2024 году стал доверенным лицом Путина на президентских выборах.

В прошлом году вице-президент Европарламента Пина Пичерно сообщила, что театр Сан-Карло, что в итальянском городе Неаполь, отменяет выступление Ильдара Абдразакова.

