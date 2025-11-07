Скандальний артист чомусь не хоче сидіти у рідній країні-терористці, а бажає ще й виїжджати за її межі. Та іноземна публіка має свою думку, пише 24 Канал з посиланням на ANSA.

Цікаво Спів до мурах, коментарі хористів і кадри з репетиції: яким був концерт хору "Гомін" у Львові

Виступ співака почали бойкотувати. Фонд амфітеатру дослухався до невдоволення й повідомив, що Ільдар не виступатиме, назвавши його пропутінським.

Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", показ якої відбудеться в Teatro Filarmonico у Вероні від 18 по 25 січня 2026 року,

– йдеться у повідомленні.

Ільдар Абдразаков і Путін у червені 2024 року / Фото Getty images

Такі дії іноземної аудиторії є небезпідставними, адже Абдразаков відкрито підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ба більше, брав участь у заходах, які фінансувала влада Кремля, а у 2024 році став довіреним обличчям Путіна на президентських виборах.

Минулого року віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно повідомила, що театр Сан-Карло, що в італійському місті Неаполь, скасовує виступ Ільдара Абдразакова.

Концерти яких російських зірок скасували за кордоном?