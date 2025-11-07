Що цікаво, американський репер Кендрік Ламар отримав найбільше номінацій на Греммі-2026, передає 24 Канал із посиланням на офіційну сторінку Grammy.
Хто претендує на премію Греммі?
Найкращий вокальний попальбом:
- Джастін Бібер – SWAG;
- Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;
- Майлі Сайрус – Something Beautiful;
- Леді Гага – MAYHEM;
- Тедді Свімз – I've Tried Everything But Therapy (Part 2).
Найкращий новий артист:
- Олівія Дін;
- KATSEYE;
- The Marias;
- Еддісон Рей;
- Сомбр;
- Леон Томас;
- Алекс Воррен;
- Лола Янг.
Найкращий сольний попвиступ:
- Джастін Бібер – Daisies;
- Сабріна Карпентер – Manchild;
- Леді Гага – Disease;
- Чаппелл Роул – The Subway;
- Лола Янг – Messy.
Найкращий танцювальний попзапис:
- Зара Ларссон – Midnight Sun;
- PinkPantheress – Illegal;
- Селена Гомес та Бенні Бланко – Bluest Flame;
- Леді Гага – Abracadabra;
- Тейт Макрей – Just Keep Watching.
Найкращий рок-альбом:
- Deftones – Private Music;
- Haim – I Quit;
- Linkin Park – From Zero;
- Turnstile – Never Enough;
- Yungblud – Idols.
Найкращий реп-альбом:
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
- GloRilla – Glorious;
- JID – God Does Like Ugly;
- Кендрік Ламар – GNX;
- Tyler, the Creator – Chromakopia.
Пісня року:
- Леді Гага – Abracadabra;
- Doechii – Anxiety;
- Бруно Марс та Розе – APT.;
- Bad Bunny – DtMF;
- KPop Demon Hunters – Golden;
- Кендрік Ламар та SZA – luther;
- Сабріна Карпентер – Manchild;
- Біллі Айліш – WILDFLOWER.
Найкращий R&B-альбом:
- Giveon – Beloved;
- Коко Джонс – Why Not More?;
- Ledisi – The Crown;
- Теяна Тейлор – Escape Room;
- Леон Томас – Mutt.
Найкращий урбан-альбом:
- Bad Bunny – DeTiTiRAR MÁS FOTOs;
- J Balvin – MixtEip;
- Feid – FERXXO Vol X: Sagrado;
- Nicki Nicole – Naiki;
- Trueno – EUB Deluxe;
- Yandel – Sinfónico (En Vivo).
Запис року:
- Bad Bunny – DtMF;
- Сабріна Карпентер – Manchild;
- Doechii – Anxiety;
- Біллі Айліш – WILDFLOWER;
- Леді Гага – Abracadabra;
- Кендрік Ламар та SZA – luther;
- Чаппелл Роан – The Subway;
- Розе та Бруно Марс – APT.
Альбом року:
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS;
- Джастін Бібер – SWAG;
- Сабріна Карпентер – Man's Best Friend;
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out;
- Леді Гага – MAYHEM;
- Кендрік Ламар – MAYHEM;
- Леон Томас – MUTT;
- Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA.
Найкращий попвиступ дуетом/гуртом:
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity;
- KPop Demon Hunters – Golden;
- KATSEYE – Gabriela;
- Розе та Бруно Марс – APT;
- SZA та Кендрік Ламар – 30 For 30.
Найкраща реп-пісня:
- Doechii – Anxiety;
- Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don't Sing;
- Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky;
- GloRilla – TGIF;
- Кендрік Ламан та Lefty Gunplay – tv off.
Найкраща R&B пісня:
- Kehlani – Folded;
- Summer Walker – Heart Of A Woman;
- Chris Brown & Bryson Tiller – It Depends;
- Durand Bernarr – Overqualified;
- Леон Томас – YES IT IS.
Найкращий реп-перфоменс:
- Cardi B – Outside;
- Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips;
- Doechii – Anxiety;
- Кендрік Ламар and Lefty Gunplay – tv off;
- Tyler, The Creator and Teezo Touchdown – Darling, I;
Зазначимо, що до рекордсменів серед номінантів входять ще такі зірки: Леді Гага – 7 номінацій, Сабріна Карпентер, Bad Bunny та Леон Томас – 6 номінацій.
Нагадаємо, що співачка Джамала ще раніше повідомила, що стала членкинею американської академії звукозапису Греммі. Тому українська виконавиця голосуватиме за переможців цієї премії.
Чим запам'яталась церемонія Греммі у 2025 році?
- До прикладу, нова обраниця Каньє Веста з'явиласьна публіці практично оголеною, а син Вілла Сміта – Джейден Сміт – здивував епатажною частиною свого образу, а саме – головним убором у вигляді замку, який потім охрестили "шпаківнею".
- Під час вручення золотої статуетки Бейонсе вийшла на сцену у вишуканій золотій сукні Schiaparelli з бісером та глибоким декольте на тонких бретелях, що підкреслювала її фігуру. Однак стався конфуз: кісточки бюстгальтера, які підтримували груди, вилізли назовні.
- Тріумфатором тогорічного Греммі став американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг у всіх п'ятьох категоріях, на які був номінований. Також по кілька нагород отримали Сабріна Карпентер та Charli xcx.