67-ма церемонія вручення музичної премії Греммі не обійшлась без скандалів та курйозних моментів. Один із них стався з Бейонсе, пише 24 Канал.

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Співачка, яка є найбільш титулованою зіркою в історії Греммі, отримала найважливішу нагороду – "Альбом року".

Під час вручення золотої статуетки Бейонсе вийшла на сцену у вишуканій золотій сукні Schiaparelli з бісером та глибоким декольте на тонких бретелях, що підкреслювала її фігуру. Однак стався конфуз: кісточки бюстгальтера, які підтримували груди, вилізли назовні. Скоріш за все, це спричинило дискомфорт і для самої співачки у найважливіший момент.



Бейонсе / Фото Getty Images

Фотографи підловили цей момент, а модні критики й шанувальники не могли не обговорити це в мережі. Утім, подібні ситуації можуть трапитись з кожним.

Чим ще запам'яталось Греммі-2025

67-ма церемонія вручення премії Греммі відбулася в Лос-Анджелесі 2 лютого. Найбільше золотих статуеток забрав американський репер Кендрік Ламар, який також отримав одну з найважливіших нагород "Пісня року". По кілька нагород отримали Сабріна Карпентер та Charli xcx.

Біллі Айліш, яка була однією з лідерок за кількістю номінацій, не виграла жодного Греммі.

Не обійшлось і без скандалу: Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі з'явилися на червоній доріжці премії. Модель повністю оголилась перед фотографами, позуючи лише у прозорій сукні.