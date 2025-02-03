Вночі 3 лютого у США традиційно відзначили найкращих артистів, топові пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики. Уже відомі імена зірок, що перемогли на Греммі. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Академії звукозапису.
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Тріумфатором цьогорічного Греммі став американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг одразу у всіх чотирьох категоріях, на які був номінований. Також нагороди отримали Сабріна Карпентер, Charli xcx.
Кендрік Ламар / Фото з інстаграму Греммі
Співачка Бейонсе здобула перемогу у важливих категоріях "Альбом року" і Вона стала першою темношкірою жінкою, яка виграла у номінації "Альбом року". Артистка цього року претендувала на лідерство, адже мала 11 номінацій. Загальна кількість статуеток Греммі у Бейонсе тепер становить 35 – це б'є рекорд, встановлений самою зіркою.
Бейонсе / Фото з інстаграму премії
Біллі Айліш, яка була однією з лідерок за кількістю номінацій, не виграла жодного Греммі.
На церемонії не забули про масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, що вирували напередодні. Під час премії зібрали близько 7 мільйонів доларів на допомогу жертвам стихійного лиха.
Крім того, працівники пожежної служби вручили фінальну нагороду вечора за альбом року. Ведучий Тревор Ноа пожартував, що це найлегша робота, яку їм доводилось виконувати.
Греммі-2025: повний список переможців
Найкраща нова артистка: Chappell Roan
Запис року: Kendrick Lamar – Not Like Us
Пісня року: Kendrick Lamar – Not Like Us
Альбом року: Beyoncé – Cowboy Carter
Найкращий кантрі-альбом: Beyoncé – Cowboy Carter
Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones – Hackney Diamonds
Найкращий поп/вокальний альбом: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
Найкращий танцювальний/електронний альбом: Charli XCX – Brat
Найкращий R&B-альбом: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)
Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent – All Born Screaming
Найкращий латинський попальбом: Шакіра – Las Mujeres Ya No Lloran
Найкращий розмовний альбом: Джиммі Картер – Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration
Найкращий рок-виступ: The Beatles – Now and Then
Найкраще кантрі-виконання в дуеті: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted
Найкраще попвиконання в дуеті/групі: Lady Gaga та Bruno Mars – Die With a Smile
Найкраща музика для візуального медіа (фільми, ТБ): Hans Zimmer – "Дюна: Частина друга"