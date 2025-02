Ночью 3 февраля в США традиционно отметили лучших артистов, топовые песни, альбомы и дуэты в разных жанрах музыки. Уже известны имена звезд, победивших на Грэмми. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Академии звукозаписи.

К слову Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Грэмми-2025: полный список победителей

Лучшая новая артистка: Chappell Roan.

Запись года: Kendrick Lamar – Not Like Us.

Песня года: Kendrick Lamar – Not Like Us.

Альбом года: Beyoncé – Cowboy Carter.

Лучший кантри-альбом: Beyoncé – Cowboy Carter.

Лучший рок-альбом: The Rolling Stones – Hackney Diamonds.

Лучший поп/вокальный альбом: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet.

Лучший танцевальный/электронный альбом: Charli XCX – Brat.

Лучший R&B-альбом: Chris Brown – 11:11 (Deluxe).

Лучший альтернативный альбом: St. Vincent – All Born Screaming.

Лучший латинский попальбом: Шакира – Las Mujeres Ya No Lloran.

Лучший разговорный альбом: Джимми Картер – Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration.

Лучшее рок-выступление: The Beatles – Now and Then.

Лучшее кантри-исполнение в дуэте: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted.

Лучшее поп-исполнение в дуэте/группе: Lady Gaga и Bruno Mars – Die With a Smile.

Лучшая музыка для визуального медиа (фильмы, ТВ): Hans Zimmer – "Дюна: Часть вторая".