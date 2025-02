Самые интересные моменты, с которых сейчас смеется сеть, собрал 24 Канал.

Смотрите также Самые яркие образы звезд Grammy: каким нарядом поражали знаменитости на красной дорожке

Обнаженная Бьянка

Уже не впервые новая избранница Канье Уэста появляется на публике практически обнаженной. В этом году ее образ на Грэмми был не менее эпатажным чем обычно. И, конечно, не менее откровенным. В сети сразу же начали шутить о "похотливом понедельнике" и других непристойных вещах. Хотя, какое здесь приличие?



Инструкция: как повторить образ Бьянки / Фото из соцсети Х



Шутки об образе избранницы рэпера / Фото из соцсети Х

Отдельным мемом стал мальчик, который засмотрелся заинтересованным взглядом на образ Бьянки, которая в этот момент позировала на красной дорожке Грэмми.



Мальчику завидуют все / Фото из соцсети Х



Ох, уж это неприятная ситуация / Фото из соцсети Х

Сын Уилла Смита со "скворечником" на голове

Сын известного актера Уилла Смита – Джейден Смит – также стал звездой вечера Грэмми-2025. Он удивил эпатажной частью своего образа, а именно – головным убором в виде замка.

Справка. Трехмерный аксессуар создан брендом Abodi в сотрудничестве с Сильвестром Мако. Для лица в нем было вырезано отверстие. В сети этот убор окрестили скворечником из-за его формы, а также сравнили с Уиллемом Дефо.

Дети Уилла Смита на красной дорожке: смотрите видео



Необычный образ сына Уилла Смита / Фото из соцсети Х



Когда не хочешь выходить из дома / Фото из соцсети Х



Мемы об образе сына Уилла Смита / Фото из соцсети Х

Испуганная Бейонсе

Как известно, американская певица Бейонсе стала первой афроамериканкой, которая получила Грэмми. Ее наградили за кантри-альбом "Cowboy Carter".

Еще одну награду ей пришлось разделить с Майли Сайрус за лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой "II Most Wanted". Однако, судя по ее реакции, артистка будто совсем не ожидала, что сейчас назовут ее имя.



Реакция Бейонсе стала вирусной / Фото из соцсети Х



Больше о песне, за которую Бейонсе получила награду / Фото NV



Ночной кошмар Канье Уэста / Фото NV

Справка. Скандальный инцидент между Канье Уэстом, Тейлор Свифт и Бейонсе начался в 2009 году и длится уже более десятилетия. На MTV Video Music Awards (VMA) 2009 Тейлор Свифт получила награду за "Лучшее женское видео" за клип You Belong with Me.



Но во время ее речи на сцену выбежал Канье Уэст, забрал микрофон и сказал: "Тейлор, я очень рад за тебя, но у Бейонсе было одно из лучших видео всех времен!". Это было огромным унижением для Тейлор и стало мемом. Даже Бейонсе выглядела шокированной.

Отдельным мемом стал глоток Сабрины из фляжки, украшенной драгоценными камнями, которая подходила к ее вечернему платью.