Кроме того, о таксистах составлено немало анекдотов, которые мы предлагаем вспомнить в День таксиста. Самые смешные шутки о таксистах – читайте в подборке 24 Канала.
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Анекдоты о таксистах
– Вы всегда так быстро едете?
– Нет, только когда я спешу.
– А сейчас вы куда спешите?
– Домой, хочется наконец-то отдохнуть от пассажиров!
***
Садится пассажир в такси, смотрит на сломанный спидометр и спрашивает:
– А как вы определяете скорость?
Таксист улыбается:
– По крикам пассажиров!
***
– Вы зачем меня так далеко везете?
– Ну, вы же сами сказали: “Домой не хочу возвращаться”... Вот я и решил помочь!
***
Мужчина просит таксиста:
– Тещу довези на вокзал, чтобы не опоздала!
– Не волнуйтесь, довезу, как свою!
Мемы ко Дню таксиста
Уровень доверия к водителю сразу падает / Фото из сети
Ох, уже эти столичные таксисты / Фото из сети
Именно так это и чувствуется / Фото из сети
Как выбирают кандидатов на должность таксиста / Фото из сети
Без этого было бы очень скучно / Фото из сети
Эти анекдоты еще раз доказывают, что поездка с таксистом может превратиться в веселое приключение. Надеемся, эта подборка подняла вам настроение и добавила позитива в день!