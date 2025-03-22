Кроме того, о таксистах составлено немало анекдотов, которые мы предлагаем вспомнить в День таксиста. Самые смешные шутки о таксистах – читайте в подборке 24 Канала.

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Анекдоты о таксистах

– Вы всегда так быстро едете?

– Нет, только когда я спешу.

– А сейчас вы куда спешите?

– Домой, хочется наконец-то отдохнуть от пассажиров!

***

Садится пассажир в такси, смотрит на сломанный спидометр и спрашивает:

– А как вы определяете скорость?

Таксист улыбается:

– По крикам пассажиров!

***

– Вы зачем меня так далеко везете?

– Ну, вы же сами сказали: “Домой не хочу возвращаться”... Вот я и решил помочь!

***

Мужчина просит таксиста:

– Тещу довези на вокзал, чтобы не опоздала!

– Не волнуйтесь, довезу, как свою!

Мемы ко Дню таксиста



Уровень доверия к водителю сразу падает / Фото из сети



Ох, уже эти столичные таксисты / Фото из сети



Именно так это и чувствуется / Фото из сети



Как выбирают кандидатов на должность таксиста / Фото из сети



Без этого было бы очень скучно / Фото из сети

Эти анекдоты еще раз доказывают, что поездка с таксистом может превратиться в веселое приключение. Надеемся, эта подборка подняла вам настроение и добавила позитива в день!