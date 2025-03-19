Самые смешные шутки и мемы на тему разговора Трампа и Путина – собрал 24 Канал.

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Как прошел разговор Трампа с Путиным

Разговор лидеров США и страны-агрессора состоялся в телефонном режиме. СМИ пишут, что Путин специально заставил Трампа ждать на линии. Однако в конце концов, и Белый дом, и враждебная Госдума отметили, что разговор прошел хорошо.

Ключевой момент – 30-дневное перемирие, которое ранее предложила Украина. Россия якобы согласилась на это предложение и пообещала не обстреливать энергосистему Украины. Однако Кремль, как всегда, не сдержал слова и в ночь на 19 марта атаковал Украину 145 ударными дронами типа "Шахед" и ракетами. В результате атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Реакция соцсетей

Конечно же, сначала украинцы не знали как реагировать на разговор Трампа с Путиным, ведь, как мы уже убедились, от главы США можно ожидать все, что угодно. Поэтому, часть украинцев находилась на грани между "все пропало" и "ничего, выгребем".



Мысли украинцев последние 3 года / Фото из сети



Как чувствуют себя украинцы после разговора Трампа и Путина / Фото из сети



Эмоциональные качели / Фото из сети



Главное – позитивный настрой / Фото из сети

Украинцы же, конечно, обратили внимание на то, что слово России – ничего не стоит, ведь уже в ночь на 19 марта страна-агрессор обстреляла наши города.



Россия в очередной раз доказала, что не умеет соблюдать договоренности / Фото из сети

Украинцы в сети также пофантазировали, как именно проходил длительный разговор. Не обошлось без шуток о Буданове, который "держит руку на пульсе" и упоминания о печенегах.



Как прошел разговор Путина и Трампа / Фото из сети



Все мы знаем, как Путин любит рассказывать сказки / Фото из сети



Два хоккеиста / Фото из сети



Интересно, но так оно и есть / Фото из сети