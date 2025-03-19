Найсмішніші жарти та меми на тему розмови Трампа та Путіна – зібрав 24 Канал.

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Як минула розмова Трампа з Путіним

Розмова лідерів США та країни-агресорки відбулася у телефонному режимі. ЗМІ пишуть, що Путін спеціально змусив Трампа чекати на лінії. Однак зрештою, і Білий дім, і ворожа Держдума наголосили, що розмова минула добре.

Ключовий момент – 30-денне перемир'я, яке раніше запропонувала Україна. Росія нібито погодилася на цю пропозицію і пообіцяла не обстрілювати енергосистему України. Однак Кремль, як завжди, не стримав слова та у ніч проти 19 березня атакував Україну 145 ударними дронами типу "Шахед" та ракетами. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Реакція соцмереж

Звичайно ж, спершу українці не знали як реагувати на розмову Трампа з Путіним, адже, як ми вже переконалися, від очільника США можна очікувати все, що завгодно. Тож, частина українців перебувала на межі між "все пропало" та "нічого, вигребемо".



Думки українців останні 3 роки / Фото із мережі



Як почуваються українці після розмови Трампа та Путіна / Фото із мережі



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Головне – позитивний настрій / Фото із мережі

Українці ж, звісно, звернули увагу на те, що слово Росії – нічого не вартує, адже вже у ніч проти 19 березня країна-агресорка обстріляла наші міста.



Росія вкотре довела, що не вміє дотримуватися домовленостей / Фото із мережі

Українці у мережі також пофантазували, як саме минала тривала розмова. Не минулося без жартів про Буданова, який "тримає руку на пульсі" та згадки про печенігів.



Як минула розмова Путіна та Трампа / Фото із мережі



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Два хокеїсти / Фото із мережі



Цікаво, але так воно і є / Фото із мережі