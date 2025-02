Во время события также вспомнили других артистов, которые умерли в 2024 году. В частности, композитора Куинси Джонса, кантри-певца Тоби Кита, вокалиста Криса Кристоферсона и не только, пишет 24 Канал со ссылкой на E! News.

Ведущий Тревор Ноа представил ежегодный трибьют. Вокалист и клавишник группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню All My Love. Затем на экране появились кадры с Лиамом Пейном, на которых он общается с поклонниками. К тому же сообщается, что во время рекламной паузы звучала песня группы One Direction Story of My Life.

На Грэмми почтили память Лиама Пейна: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что бывших участников группы One Direction – Гарри Стайлса, Зейна Малика, Луи Томлинсона и Найла Хорана не было на церемонии. Однако они воссоединились на похоронах Лиама Пейна в ноябре.

Коротко о гибели Лиама Пейна