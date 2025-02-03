Во время события также вспомнили других артистов, которые умерли в 2024 году. В частности, композитора Куинси Джонса, кантри-певца Тоби Кита, вокалиста Криса Кристоферсона и не только, пишет 24 Канал со ссылкой на E! News.
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Ведущий Тревор Ноа представил ежегодный трибьют. Вокалист и клавишник группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню All My Love. Затем на экране появились кадры с Лиамом Пейном, на которых он общается с поклонниками. К тому же сообщается, что во время рекламной паузы звучала песня группы One Direction Story of My Life.
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Стоит отметить, что бывших участников группы One Direction – Гарри Стайлса, Зейна Малика, Луи Томлинсона и Найла Хорана не было на церемонии. Однако они воссоединились на похоронах Лиама Пейна в ноябре.
Коротко о гибели Лиама Пейна
- Напомним, что Лиам Пейн погиб 16 октября 2024 года, выпав с третьего этажа своего номера в отеле в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Отмечалось, что перед тем артист агрессивно себя вел.
- Почти через три месяца сообщили официальную причину смерти певца – политравма (многочисленные травматические повреждения, внутренние и внешние кровоизлияния).
- Результаты вскрытия показали, что в организме бывшего участника группы One Direction было несколько наркотических веществ. В частности, так называемый "розовый кокаин" – комбинация метамфетамина, кетамина, MDMA и иногда кокаина. В поставке Лиаму Пейну наркотиков подозреваются сотрудники отеля.