Під час події також згадали інших артистів, які померли у 2024 році. Зокрема, композитора Квінсі Джонса, кантрі-співака Тобі Кіта, вокаліста Кріса Крістоферсона і не лише, пише 24 Канал з посилання на E! News.

Ведучий Тревор Ноа представив щорічний триб'ют. Вокаліст і клавішник гурту Coldplay Кріс Мартін виконав пісню All My Love. Потім на екрані з'явилися кадри з Ліамом Пейном, на яких він спілкується з шанувальниками. До того ж повідомляється, що під час рекламної паузи звучала пісня гурту One Direction Story of My Life.

На Ґреммі вшанували пам'ять Ліама Пейна: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що колишніх учасників гурту One Direction – Гаррі Стайлса, Зейна Маліка, Луї Томлінсона та Найла Хорана не було на церемонії. Однак вони возз'єдналися на похороні Ліама Пейна у листопаді.

Коротко про загибель Ліама Пейна