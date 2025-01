17 грудня на суді пролунала заява про те, що може знадобитися певний час, щоб встановити, як помер 31-річний Ліам Пейн. Нарешті причина його смерті офіційно підтверджена, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Слідство повідомило, що причина смерті музиканта – політравма, тобто множинні травматичні ушкодження, та внутрішній і зовнішній крововиливи. Крім того, за висновками токсикологічних тестів, в організмі зірки One Direction знайшли сліди алкоголю, кокаїну та рецептурного антидепресанту.

Ці речовини могли повпливати на стан Ліама Пейна перед падінням з балкона. Лікарі припускають, що музикант міг бути напів- або повністю непритомним. Однак прокурори не виключають, що вчинок Ліама Пейна був свідомим чи добровільним.

У смерті Ліама Пейна звинуватили п'ятьох людей. У ненавмисному вбивстві підозрюють менеджера готелю Гільда Мартіна, портьє Естабага Грассі, друга музиканта Роджера Нореса. У постачанні наркотиків звинуватили працівника готелю Езекіеля Перейру та офіціанта Браяна Паїса.

Чим відомий Ліам Пейн

Британський музикант найбільше запам'ятався як учасник гурту One Direction. Колектив випустив чотири альбоми та кілька синглів, які очолювали чарти у всьому світі. Група розпалась у 2015 році.

Через 2 роки Ліам Пейн розпочав сольну кар'єру. Він створив популярні треки Strip That Down та For You разом з Рітою Орою.

Ліам Пейн помер 16 жовтня після падіння з балкона третього поверху готелю у Буенос-Айресі. У нього залишився 7-річний син Беар.