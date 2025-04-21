Зіркове подружжя вже показало дівчинку публіці та розсекретило її ім'я. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Андрія Чорновола.

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Як виявилося, донька Андрія Чорновола народилася 20 квітня, на Великдень. Дівчинку зіркові батьки назвали Амелі.

Найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень. Альоно, безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я цього хотів. Люблю. Ще не розуміємо на кого Амелі схожа, але зростом точно в татка. 55 сантиметрів. Перегнала обох своїх братів при народженні. Відчуття, ніби тримаємо на руках весь світ,

– зазначив телеведучий.

Також він поділився першими кадрам з новонародженою дівчинкою та дружиною. Відомо, що Андрій та Альона вже виховують двох синів.

Зауважимо, нещодавно стендаперка Алла Волкова вперше стала мамою.