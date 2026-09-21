Зірку серіалу "Зимородок" затримали в аеропорту Стамбула через наркотики: усі деталі скандалу

Турецька кіноіндустрія опинилася в епіцентрі масштабного скандалу. Відому 28-річну акторку Афру Сарачоглу, яка здобула шалену популярність завдяки головній ролі в хітовому серіалі "Зимородок", затримали правоохоронці прямо в аеропорту Стамбула.

Наразі турецька поліція проводить масштабне розслідування щодо обігу наркотичних речовин серед місцевих знаменитостей. Ордер на арешт Афри Сарачоглу видали ще кілька днів тому, проте дівчина саме відпочивала у Парижі. Акторку затримали одразу після того, як вона прилетіла на батьківщину з Франції. Тепер на неї чекає обов'язкова процедура медичного огляду та офіційний допит. Про це повідомляє видання Hürriyet.

Варто зазначити, що розслідування охоплює багатьох представників шоубізнесу. Загалом у цій справі поліція видала ордери на арешт 24 осіб, з яких 21 фігуранта вже взяли під варту. Після перших перевірок декого відпустили під судовий нагляд, а кількох осіб – офіційно заарештували.



Афру Сарачоглу / Фото з інстаграму

Сама ж зірка екранів свою провину категорично заперечує. Ще до повернення в Стамбул вона опублікувала звернення, де запевнила прихильників, що не збирається переховуватися від правосуддя.

Я дізналася про новини в пресі, де згадувалося моє ім'я поряд із багатьма моїми колегами, перебуваючи за кордоном. Наразі мене немає в Туреччині через заздалегідь сплановану ділову поїздку. Для того щоб справедливість перемогла і процес пройшов максимально коректно, я якомога швидше повернуся у свою країну та дам свідчення у повній співпраці з нашими судовими органами,

– заявила акторка напередодні свого затримання.

Також Афра додала, що залишається абсолютно спокійною та впевненою у тому, що прикра ситуація проясниться. Чим завершиться ця гучна історія для знаменитості – наразі з'ясовує слідство.

До речі, рівно через місяць після смерті представник Гейден Панеттьєрі зробив офіційну заяву стосовно розслідування та причин її смерті.

