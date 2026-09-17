На тлі розслідування та появи в ЗМІ інформації про імовірну причину смерті екснареченої Володимира Кличка її представник повідомив виданню PEOPLE, що все це не більше, аніж неперевірені чутки.

Як учора повідомило бюро коронера округу Грінвілл, розслідування смерті Гейден ще триває. Очікують на результати токсикологічної експертизи, попри повідомлення деяких ЗМІ, в яких стверджується протилежне. Нещодавні повідомлення з посиланням на анонімні джерела є неперевіреними чутками, що спричинили появу суперечливої ​​інформації, яка продовжує поширюватися,

– йдеться у заяві.



Смерть Гейден Панеттьєрі / Фото Getty Images

Шанувальників і пресу закликали набратися терпіння й довіритися слідству попри те, що хочеться якнайшвидше зрозуміти обставини смерті 36-річної голлівудської акторки.

Відповіді, яких ми всі шукаємо, обов’язково з’являться,

– додав офіційний представник покійної Панеттьєрі.

Ця заява з’явилася після того, як інсайдери повідомили видання, що агенти Управління боротьби з наркотиками (DEA) отримали ордер на пошук доказів наявності заборонених наркотичних речовин і провели обшук у будинку Панеттьєрі в Лос-Анджелесі.

Нещодавно у розслідуванні обставин смерті Гейден Панеттьєрі з'явились нові деталі, які стосуються її скандального бойфренда.