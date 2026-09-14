Інцидент трапився пізно ввечері 12 вересня у закладі міста Грінвілл. Як повідомляє західне медіа TMZ, Браян разом зі своїм братом Заком кілька годин поспіль вживали алкогольні напої. Згодом чоловік підійшов до барної стійки, де вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами. Конфлікт швидко вийшов з-під контролю: очевидці стверджують, що Гікерсон навіть схопив барний стілець і жбурнув його.

Браян Гікерсон / фото TMZ

На місце події оперативно прибули поліцейські через повідомлення про напад. Правоохоронці вивели дебошира на вулицю та затримали. Саме в цей момент агресивний чоловік раптово почав кричати про загадкову смерть своєї дівчини, яка сталася менше ніж місяць тому.

Поліція оприлюднила цю інформацію, коли померла моя дівчина,

– вигукував Гікерсон під час спілкування з копами.

Браян Гікерсон / фото TMZ

Попри неадекватну поведінку, після з'ясування всіх обставин Браяна відпустили без висунення офіційних звинувачень. А от його брату Заку пощастило менше – його заарештували за порушення громадського порядку через гучну нецензурну лайку на адресу правоохоронців.

BREAKING / UPDATE: Newly surfaced footage shows Hayden Panettiere’s boyfriend, Brian Hickerson, apparently being detained last night. ​In the video, Hickerson can be heard shouting: "GPD leaked it when my girlfriend died!" referencing the Greenville Police Department, which is handling the investigation into Panettiere’s recent passing in South Carolina. ​His brother, Zach Hickerson, can also be heard on scene telling officers, "I’m his brother." ​While authorities initially reported no immediate signs of foul play, local police and federal investigators continue to look into the circumstances surrounding her death. No formal charges related to the detention in the video have been officially confirmed yet. ​More updates to follow as details emerge. ​#HaydenPanettiere ​#BrianHickerson ​#GreenvillePD ​#BreakingNews ​#DevelopingStory — Amy Leigh (@IAmyLeigh) September 13, 2026

Нагадаємо, що 36-річна Гейден Панеттьєрі, яка в минулому була нареченою українського боксера Володимира Кличка, раптово пішла з життя 16 серпня. Саме Браян Гікерсон перебував поруч із нею в той фатальний день. Відомо, що він намагався врятувати акторку, ввівши їй антидот від наркотиків та роблячи серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої.

Точна причина смерті зірки досі встановлюється, а до справи залучили Управління боротьби з наркотиками США. Варто додати, що стосунки Гейден та Браяна були вкрай токсичними: у 2021 році чоловіка засудили за домашнє насильство над нею.

Поліція перевіряє бойфренда Панеттьєрі. Браян Гікерсон поспілкувався зі слідчими, тож у розслідуванні смерті акторки з'явилися нові деталі.



