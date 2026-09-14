Инцидент произошел поздно вечером 12 сентября в одном из заведений города Гринвилл. Как сообщает западное СМИ TMZ, Брайан вместе со своим братом Заком несколько часов подряд употребляли алкогольные напитки. Впоследствии мужчина подошел к барной стойке, где вступил в словесную перепалку с другими посетителями. Конфликт быстро вышел из-под контроля: очевидцы утверждают, что Хикерсон даже схватил барный стул и швырнул его.

Брайан Хикерсон / фото TMZ

На место происшествия оперативно прибыли полицейские по сообщению о нападении. Правоохранители вывели дебошира на улицу и задержали. Именно в этот момент агрессивный мужчина внезапно начал кричать о загадочной смерти своей девушки, произошедшей менее месяца назад.

Полиция обнародовала эту информацию, когда умерла моя девушка,

– восклицал Хикерсон во время разговора с полицейскими.

Брайан Хикерсон / фото TMZ

Несмотря на неадекватное поведение, после выяснения всех обстоятельств Брайана отпустили без предъявления официальных обвинений. А вот его брату Заку повезло меньше – его арестовали за нарушение общественного порядка из-за громкой нецензурной брани в адрес правоохранителей.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ / ОБНОВЛЕНИЕ: На недавно появившемся видео видно, как бойфренд Хейден Панеттьер, Брайан Хикерсон, по всей видимости, был задержан прошлой ночью. ​На видео слышно, как Хикерсон кричит: "GPD слило это, когда умерла моя девушка!", имея в виду полицейское управление Гринвилла, которое ведет расследование недавней смерти Панеттьер в Южной Каролине. ​Также слышно, как его брат, Зак Хикерсон, говорит на месте происшествия полицейским: "Я его брат". ​Хотя власти изначально сообщили об отсутствии непосредственных признаков преступления, местная полиция и федеральные следователи продолжают расследовать обстоятельства ее смерти. Официальных обвинений в связи с задержанием, запечатленным на видео, пока не подтверждено. ​Будем публиковать новые подробности по мере поступления информации. ​#HaydenPanettiere ​#BrianHickerson ​#GreenvillePD ​#BreakingNews ​#DevelopingStory – Эми Ли (@IAmyLeigh) 13 сентября 2026

Напомним, что 36-летняя Хейден Панеттьери, которая в прошлом была невестой украинского боксера Владимира Кличко, внезапно скончалась 16 августа. Именно Брайан Хикерсон находился рядом с ней в тот роковой день. Известно, что он пытался спасти актрису, введя ей антидот от наркотиков и проводя сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.

Точная причина смерти звезды до сих пор устанавливается, а к делу привлечено Управление по борьбе с наркотиками США. Стоит добавить, что отношения Хейден и Брайана были крайне токсичными: в 2021 году мужчину осудили за домашнее насилие над ней.

Полиция проверяет бойфренда Панеттьери. Брайан Хикерсон пообщался со следователями, поэтому в расследовании смерти актрисы появились новые детали.