Они расследуют обстоятельства смерти актрисы, в частности возможную передозировку. По данным TMZ, следователи уже добились прогресса в деле.

Брайан Хикерсон пообщался с представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), которое участвует в расследовании возможной передозировки актрисы.

Местные и федеральные следователи полагают, что кто-то мог продать Хейден наркотики, которые привели к ее смерти. Именно поиск возможного продавца в настоящее время является одним из главных направлений расследования.

При этом Брайан Хикерсон пока не фигурирует в качестве подозреваемого в смерти актрисы.

Как известно, Хейден Панеттьери скончалась в прошлом месяце. Актрису нашли без сознания в съемном жилье, где она находилась вместе с Брайаном и его братом. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти Хейден не удалось. В ходе вскрытия следов травм на теле актрисы обнаружено не было. Брат Брайана рассказал, что именно он обнаружил Хейден без сознания, пока тот спал. Они пытались спасти актрису с помощью налоксона (Narcan) – препарата, который применяется в случае передозировки опиоидами. Однако это не помогло.

Добавим, что ранее федеральные агенты также провели обыск в доме Хейден Панеттьери в Западной Калифорнии.