Речь идет о бойфренде актрисы Брайане Хикерсоне, который находился вместе с ней в съемной квартире в день гибели. Об этом сообщило издание RadarOnline.

Что заинтересовало полицию в смерти Панеттьери

Источник сообщает, что правоохранительные органы пытаются установить, с кем Хикерсон контактировал, где находился и что происходило незадолго до того, как актрису нашли без сознания.

Для этого представителям полицейского департамента необходимо получить разрешение на доступ к телефону мужчины.

На данный момент о каких-либо подозрениях в адрес Хикерсона или кого-либо другого полиция не сообщала. Однако расследование гибели Панеттьери ведется довольно активно. В конце августа в доме Хейден, расположенном в Лос-Анджелесе, были проведены обыски.

Что известно об отношениях Хейден Панеттьери и Брайана Хикерсона

Отношения пары на протяжении многих лет сопровождались громкими скандалами и физическим насилием. В 2021 году Брайан Хикерсон признал свою вину в избиении Панеттьери. Его также задерживали в 2019-м и 2020 году.

Недавно соседка актрисы, Миа Терразас, проживающая в том же жилом комплексе в Лос-Анджелесе, рассказывала, что дважды видела, как избитую звезду выносили из квартиры на каталке, а рядом неуклонно находился Хикерсон.

Напомним, что о смерти бывшей невесты Владимира Кличко и матери его 11-летней дочери стало известно утром 17 августа по киевскому времени. Гейден Панеттьери было 36 лет.