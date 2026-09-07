Мова про байфренда акторки Браяна Гікерсона, який перебував разом із нею в орендованій квартирі у день загибелі. Про це повідомило видання RadarOnline.

Що зацікавило поліцію у смерті Панеттьєрі

Джерело повідомляє, що представники закону намагаються встановити з ким Гікерсон контактував, де перебував та що відбувалося незадовго до того, як акторку знайшли без свідомості.

Для цього представниками поліцейського департаменту необхідно отримати дозвіл на доступ до телефону чоловіка.

Наразі жодних підозр Гікерсону, або комусь іншому, у поліції не повідомляли. Однак, розслідування загибелі Панеттьєрі проходить доволі активно. Наприкінці серпня відбулись обшуки у домі Гейден, який знаходиться у Лос-Анджелесі.

Що відомо про стосунки Гейден Панеттьєрі та Браяна Гікерсона

Взаємини пари роками супроводжувалися гучними скандалами та фізичним насильством. У 2021 році Браян Гікерсон визнав свою провину в побитті Панеттьєрі. Його також затримували у 2019-му та 2020 році.

Нещодавно сусідка акторки, Мії Терразас, яка мешкає в тому ж житловому комплексі в Лос-Анджелесі, розповідала, що двічі бачила, як побиту зірку виносили з квартири на каталці, а поруч невідступно перебував Гікерсон.

Нагадаємо, що про смерь колишньої нареченої Володимира Кличка та матері його 11-річної доньки стало відомо вранці 17 серпня за київським часом. Гейден Панеттьєрі було 36 років.