Про смерть американської акторки сповістив її батько – Скіп, слова якого швидко розлетілись у медіа, пише 24 Канал.

Що відомо про обставини смерті

Наразі точної причини не повідомляють. Пресі доступне лише сповіщення від батька.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані,

– йдеться в його заяві.

Зазначимо, що Гайдень мала тривалий акторський шлях, адже почала її уже в 11-місячному віці, коли вперше знялась у рекламі.

Як склалась кар’єра акторки Гайден

У 4 – 5 років отримала перші ролі у "мильних операх". Популярність прийшла до Гайден у 16-річному віці, коли у 2006-му на екрани вийшов серіал "Герої", де юна акторка зіграла роль Клер Беннет.

Згодом вона також запам’яталась глядачам як персонаж Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". Сценічна кар’єра Панеттьєрі пішла на спад наприкінці 2010-х, після початку проблем у приватному житті.

Що відомо про стосунки Панеттьєрі та Володимира Кличко

Пара почала зустрічатись у 2009 році, а у 2013-му акторка та чемпіон світу з боксу оголосили про заручини.

У мене була ціла папка з ескізами весільних суконь, ми їздили до Італії та мали зустрічі з Armani, усе було підготовлено

– розповідала акторка.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко. Фото instagram.com/haydenpanettiere

Вже за рік у закоханих народилася спільна донька Кая-Євдокія. Згодом у Гайден розвинулась важка післяпологова депресія, яка переросла в алкогольну та наркотичну залежності.

Пара розірвала стосунки у 2018-му, а згодом Володимир Кличко перевіз доньку до України, де вона жила із бабусею.

У мене ніколи не було відчуття, що я хочу нашкодити власній дитині. Але я не хотіла проводити з нею час. Володимир теж не хотів бути поруч, як і я не хотіла. Опіати та алкоголь допомагали мені відчувати себе щасливою хоч на мить. Мене трясло, коли я прокидалась. Я могла працювати лише попиваючи алкоголь. Це був цикл самознищення,

– зізнавалась Гайден.

Після цього Гайден розпочала курс реабілітації та на початку 2020-х повернулась до мистецької діяльності.

Зокрема, у 2023-му вона зіграла у шостій частині фільму "Крик", а у січні цього року світ побачила остання робота за участі Панеттьєрі – фільм "Сновида". Там колишня наречена Володимира Кличка зіграла роль жінки, яка після трагічної загибелі доньки починає страждати від сильних епізодів сомнамбулізму.

У травні вона випустила мемуари.

Який у Панеттьєрі був зв’язок з Україною

У 2022 році Гайден публічно підтримала Україну та навіть відкрила фонд для допомоги постраждалим від війни.

Після 2022–2023 років публічної активності фонду стало значно менше, і в останні роки великих новин про його роботу майже не було.