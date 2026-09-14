За інформацією TMZ, у день смерті Гейден Панеттьєрі могла прийняти таблетку оксикодону, яка містила фентаніл – сильнодійний опіоїд, що може спричинити смертельне передозування.

Як стверджують джерела, обізнані у справі Гейден Панеттьєрі, акторка мала постачальника наркотиків у Лос-Анджелесі, у якого нелегально купувала рецептурні препарати, зокрема оксикодон – сильнодійний знеболювальний засіб.

Напередодні смерті знаменитість якраз прилетіла з Лос-Анджелеса до Південної Кароліни. Під час перельоту вона прийняла кілька придбаних препаратів.

Вранці 16 серпня Панеттьєрі, ймовірно, прийняла ще одну таблетку оксикодону. Правоохоронці припускають, що саме вона могла стати смертельною, оскільки містила фентаніл.

Гейден Панеттьєрі / Фото Getty images

Водночас офіційної причини смерті Гейден наразі не оголошували. Остаточні токсикологічні результати ще очікують, тому версія про таблетку з фентанілом залишається лише припущенням.

Наразі Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) у Лос-Анджелесі встановлює обставини, за яких Панеттьєрі отримала цей препарат. Її колишній бойфренд Браян Гікерсон, який перебував у тій самій квартирі, де померла акторка, вже поспілкувався з федеральними правоохоронцями США.