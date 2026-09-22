Аліну Гросу запідозрили у пластичних операціях: співачка розкрила секрет щодо своєї зовнішності

Українська співачка Аліна Гросу відповіла на закиди щодо її зовнішності. У мережі періодично виникають обговорення щодо пластичного втручання. Деякі підписники зірки впевнені, що без професійної руки хірурга тут не обійшлося.

В інтерв'ю OBOZ.UA Аліна Гросу відверто відповіла на ці плітки, нарешті розкривши правду. Виконавиця запевнила, що ніколи не зверталася до пластичних хірургів. Каже, що чутки виникли на фоні вікових змін та використання фільтрів у соцмережах.

У мене не було жодних пластичних операцій. До косметологів я почала ходити вже в досить дорослому віці – у 30 років, якраз перед вагітністю. І то, я там усього боюся. Звичайно, із 17 років робила чистку обличчя, але щоб ботокс чи щось подібне, то хотіла б залишити якомога на пізніше,

– запевнила Гросу.



Чи робила Аліна Гросу пластичні операції / Фото з інстаграму зірки

Вона наголосила, що ніколи не була знайома ані з українськими, ані закордонними пластичними хірургами. Зміну зовнішності на знімках та відео зірка пояснює використанням макіяжу, фільтрів та природними віковими трансформаціями.

Коли мені приписують пластику, передусім думаю про фільтри, якими дуже люблять зловживати дівчата. І мені це теж притаманно. Звичайно, я намагаюся не використовувати їх постійно й залишатися схожою на себе. Я в першу чергу співачка, мені виходити на сцену, люди мають впізнавати мене і там, і в Instagram, а фільтри, фотошоп, макіяж – усе це так чи інакше змінює зовнішність,

– каже артистка.



Аліна Гросу використовує фільтри / Фото з інстаграму зірки

Гросу також додала, що порівняння дитячих і дорослих фотографій не є об'єктивним доказом втручання лікарів. Ці "докази" Аліна вважає безпідставними.

Чіткі докази від кого? Якийсь хірург сказав, що щось мені робив? Чи просто взяли мої фотографії у 8 років і порівняли з фотографіями у 16? Я можу вас переконати, що будь-яку людину не завжди можна впізнати з самого раннього дитинства,

– каже зірка.

Окремо виконавиця згадала про свою фігуру та пишні форми, зазначивши, що це результат генетики та наслідки вагітності. Також артистка поділилася основними правилами, які допомагають їй підтримувати гарну форму та доглядати за собою.

Правильне харчування. Я рахую грами, які їм, калорії, білки, жири, вуглеводи, намагаюся пити по два літри води, вести активний спосіб життя,

– додала вона.

Нещодавно Аліну Гросу прискіпливі підписники взагалі запідозрили у другій вагітності. Співачка вже встигла на це відреагувати.