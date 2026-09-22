В интервью OBOZ.UA Алина Гросу откровенно ответила на эти слухи, наконец раскрыв правду. Исполнительница заверила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Говорит, что слухи возникли на фоне возрастных изменений и использования фильтров в соцсетях.

У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в достаточно взрослом возрасте – в 30 лет, как раз перед беременностью. Да и то, я там всего боюсь. Конечно, с 17 лет делала чистку лица, но что касается ботокса или чего-то подобного, то хотела бы отложить это как можно на более поздний срок,

– заверила Гросу.



Делала ли Алина Гросу пластические операции / Фото из инстаграма звезды

Она подчеркнула, что никогда не была знакома ни с украинскими, ни с зарубежными пластическими хирургами. Изменение внешности на снимках и видео звезда объясняет использованием макияжа, фильтров и естественными возрастными изменениями.

Когда мне приписывают пластику, в первую очередь я думаю о фильтрах, которыми девушки очень любят злоупотреблять. И мне это тоже свойственно. Конечно, я стараюсь не использовать их постоянно и оставаться похожей на себя. Я в первую очередь певица, мне нужно выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в инстаграме, а фильтры, фотошоп, макияж – все это так или иначе меняет внешность,

– говорит артистка.



Алина Гросу использует фильтры / Фото из инстаграма звезды

Гросу также добавила, что сравнение детских и взрослых фотографий не является объективным доказательством вмешательства врачей. Эти "доказательства" Алина считает безосновательными.

Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то со мной делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства,

– говорит звезда.

Отдельно исполнительница упомянула о своей фигуре и пышных формах, отметив, что это результат генетики и последствия беременности. Также артистка поделилась основными правилами, которые помогают ей поддерживать хорошую форму и ухаживать за собой.

Правильное питание. Я считаю граммы того, что ем, калории, белки, жиры, углеводы, стараюсь пить по два литра воды, вести активный образ жизни,

– добавила она.

Недавно придирчивые подписчики вообще заподозрили Алину Гросу во второй беременности. Певица уже успела отреагировать на это.