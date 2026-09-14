Аліна Гросу розповіла про батька свого сина, якого не показує публіці: "Просто чудовий"

Українська співачка Аліна Гросу продовжує інтригувати прихильників деталями свого особистого життя.

Зірка не показує обличчя коханого, з яким виховує спільного сина, проте охоче ділиться емоціями від материнства. Цього разу виконавиця відверто зізналася, як її обранець справляється з роллю татуся. Про це вона розповіла в інстаграмі.

Підписники поцікавилися в Аліни Гросу, яким батьком є її загадковий коханий. Співачка не стала уникати цієї теми й поділилася своїми думками.

Просто чудовий. І мені здається, я взагалі вибирала собі чоловіка за принципом, чи буде він хорошим батьком, чи ні,

– зізналася зірка.

Вона додала, що обрала для своєї дитини найкращого тата, назвавши його "просто топ".

Аліна Гросу розповіла про батька свого сина: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у квітні цього року Аліна вперше стала мамою. А 19 травня вона разом із чоловіком відсвяткувала четверту річницю шлюбу.

Обличчя свого обранця артистка не показує, однак у мережі давно ширяться чутки, що її чоловік – російський актор Роман Полянський.

Водночас Аліна пояснювала, що не приховує чоловіка і не живе з ним у режимі конспірації. Вона просто вирішила залишити особисте життя поза межами свого блогу та не показувати обличчя обранця публіці. Якщо їх зустрінуть на вулиці, вони спокійно можуть поспілкуватися чи сфотографуватися. Однак артистка вважає, що має повне право самостійно вирішувати, яку частину сімейного життя показувати у соцмережах.

До речі, нещодавно зіркова матуся показала, на кого як дві краплі води схожий її маленький син. Що найцікавіше – малюк успадкував риси зовсім не від чоловіка співачки.