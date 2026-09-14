Звезда не показывает лицо возлюбленного, с которым воспитывает общего сына, однако охотно делится эмоциями, связанными с материнством. На этот раз певица откровенно призналась, как ее избранник справляется с ролью папы. Об этом она рассказала в инстаграме.

Поинтересовались у Алины Гросу, каким отцом является ее загадочный возлюбленный. Певица не стала уклоняться от этой темы и поделилась своими мыслями.

Просто замечательный. И мне кажется, я вообще выбирала себе мужа по принципу: будет ли он хорошим отцом или нет,

– призналась звезда.

Она добавила, что выбрала для своего ребенка лучшего папу, назвав его "просто топ".

Алина Гросу рассказала об отце своего сына: смотрите видео онлайн

Напомним, в апреле этого года Алина впервые стала мамой. А 19 мая она вместе с мужем отпраздновала четвертую годовщину брака.

Лицо своего избранника артистка не показывает, однако в сети давно ходят слухи, что ее муж – российский актер Роман Полянский.

В то же время Алина объясняла, что не скрывает мужа и не живет с ним в режиме конспирации. Она просто решила оставить личную жизнь за пределами своего блога и не показывать лицо избранника публике. Если их встретят на улице, они спокойно могут пообщаться или сфотографироваться. Однако артистка считает, что имеет полное право самостоятельно решать, какую часть семейной жизни показывать в соцсетях.

Кстати, недавно звездная мамочка показала, на кого как две капли воды похож ее маленький сын. Что самое интересное – малыш унаследовал черты совсем не от мужа певицы.