Як дві краплі води: Аліна Гросу здивувала схожістю сина та молодшого брата

Аліна Гросу здивувала мережу схожістю свого сина та молодшого брата.

Співачка опублікувала в інстаграмі колаж із двох фото. На першому показала свого маленького сина Марка-Габріеля, якого народила чотири місяці тому, а на другому – молодшого брата Михайла.

На знімках хлопці виявилися настільки схожими, що відрізнити їх справді непросто. У них однакові великі очі, схожа форма обличчя та навіть вираз.

Сама Аліна також звернула увагу на разючу схожість і жартома запитала: "Це точно різні люди?".

До слова, Михайло – рідний молодший брат Аліни Гросу. Він народився у 2017 році, тому співачка старша за нього на 22 роки. Через таку велику різницю у віці в мережі раніше навіть припускали, що Михайло може бути її сином. Однак артистка спростувала ці чутки та підтвердила, що хлопчик є саме її братом. Незабаром йому виповниться 9 років.

Аліна Гросу з молодшим братом Михайлом / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, що батька свого сина Аліна Гросу не показує публіці. Раніше вона пояснювала, чому приховує коханого від публіки.