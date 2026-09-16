9 років шлюбу, таємне весілля і двоє дітей: що відомо про стосунки зірки "Служниці" з чоловіком

Шоубіз сколихнула новина про те, що Аманда Сейфрід, відома багатьом за роллю у фільмі "Служниця", та актор Томас Садоскі розійшлися після дев'яти років шлюбу.

Якою була історія їхніх стосунків – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі познайомилися у 2015 році. Тоді актори разом грали у театральній виставі The Way We Get By у Нью-Йорку. Пізніше того ж року вони знову зустрілися на зйомках фільму The Last Word, де зіграли закоханих.

Навесні 2016 року екранний роман переріс у справжні стосунки. Того ж року пара заручилася, а в березні 2017-го таємно одружилася.

Ми втекли від усіх. Просто поїхали за місто разом із людиною, яка нас одружила. Були лише ми вдвох, і ми зробили все по-своєму. Це було прекрасно. Все було саме так, як мало бути. Ми просто розмовляли одне з одним,

– розповідав тоді Садоскі.

Томас Садоскі та Аманда Сейфрід / Фото Getty images

Через кілька днів після весілля у подружжя народилася донька Ніна. Пізніше Сейфрід розповіла, що пологи тривали 24 години, однак поява доньки на світ зробила всі пережиті труднощі того вартими.

Це було просто прекрасно. Все було тихо й дуже красиво, і це точно був найкращий момент у моєму житті. Я б без вагань пережила це знову,

– зізналася акторка.

Після народження Ніни родина переїхала з Каліфорнії на ферму в горах Кетскілл у штаті Нью-Йорк.

Аманда Сейфрід та Томас Садоскі і їхня донька / Фото з інстаграм-сторінки акторки

У вересні 2020 року Сейфрід і Садоскі вдруге стали батьками – у них народився син Томас-молодший. Згодом Сейфрід розповіла, що народження сина пройшло не так легко, як вона сподівалася.

Під час других пологів щось пішло не так. З дитиною все було добре, але пологи були складними та болісними. Цього могло не статися, але сталося, і це додало ще один рівень травматичного досвіду,

– ділилась акторка.

Донька та син Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі / Фото з соцмереж

За роки шлюбу актори здебільшого тримали сімейне життя подалі від уваги публіки. Вони разом виховували двох дітей і продовжували підтримувати одне одного у професійній діяльності.

Наразі Сейфрід і Садоскі повідомили, що вже певний час живуть окремо. У спільній заяві актори зазначили, що для них і їхньої родини це зрештою виявилося правильним рішенням.