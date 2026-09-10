Зірка "Супермами" Анастасія Арбузова вперше показала коханого та оголосила про заручини

Українська блогерка та учасниця шоу "Супермама" Анастасія Арбузова оголосила про заручини з коханим.

В інстаграмі вона опублікувала серію романтичних фото з обранцем і також вперше розповіла про свої стосунки. Як виявилося, коханого вона приховувала від публіки близько восьми місяців.

Нареченого Анастасії звати Сергій. Він – підприємець і виробник джину, а також засновник "Файної Гуральні".

Арбузова показала спільні фото з коханим, великим букетом блакитних гортензій і рожевих троянд і обручкою.

Кажуть, від джину до кохання – один крок. У нашому випадку – ще й до мого "ТАК". Приймаємо вітання,

– написала блогерка.

Анастасія Арбузова оголосила про заручини з коханим / Фото з інстаграму блогерки

Вона також розповіла, що їхнє знайомство було випадковим. За словами Анастасії, спочатку обоє не хотіли йти на зустріч, але вже наступного дня Сергій переїхав до неї.

Анастасія Арбузова розповіла історію знайомства з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні про заручини зі своїм коханим також оголосила інша відома блогерка Віка Бакалова.