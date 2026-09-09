Освідчення пари відбулося в казковій атмосфері на тлі розкішного європейського палацу під феєрверки та спалахи вогнів. Зворушливими кадрами цієї події закохані одразу поділилися у соцмережах.

Особливу увагу підписників привернула головна прикраса вечора – розкішна каблучка з дорогоцінним каменем. За попередніми оцінками, ювелірний виріб бренду Graff коштує приблизно 45 тисяч доларів. Шанувальники активно засипають пару привітаннями та обговорюють деталі цього грандіозного освідчення.

Каблучка / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Віка Бакалова добре відома в медіапросторі. Зокрема, раніше вона вела яскраве шоу разом із Євою Коршик, яке активно обговорювали в мережі. Що стосується особистого життя, то пара разом уже близько 5 років. Закохані пройшли довгий спільний шлях, побудувавши міцні та гармонійні стосунки, які тепер офіційно перейшли на новий етап.

Віка Бакалова виходить заміж / фото з інстаграму

До речі, Наталка Денисенко розкрила таємницю, чому не запросила Тараса Цимбалюка на своє весілля.



