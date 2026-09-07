Найбільше запитань у фанатів викликала відсутність на святі актора Тараса Цимбалюка. Денисенко роками називала його ледь не найближчим ліпшим другом, а сам Тарас свого часу навіть познайомив її з майбутнім чоловіком. Втім, на найважливішу подію в житті пари його так і не запросили. У новому інтерв'ю ТСН Гламур зіркова пара нарешті пролила світло на ситуацію та пояснила, що сталося між колишніми друзями.

Ну, ми зараз не спілкуємося. Так склалися обставини,

– лаконічно прокоментувала Денисенко.

Чоловік артистки Юрій Ярошенко підкреслив, що в цій історії немає місця гучним сваркам чи публічним розборам польотів: "Багато хто, мабуть, хоче побачити якийсь скандал між нами. Але його немає. Це було взаємне рішення не спілкуватися. Взагалі у стосунках має бути час для себе. Поки що так".



Наталка Денисенко не запросила Цимбалюка на своє весілля / фото з інстаграму акторки

Проте Наталка відверто натякнула, що охолодження у стосунках із Цимбалюком безпосередньо пов'язане з її конфліктом із колишньою подругою Оленою Світлицькою, з якою у Тараса зав'язався роман. Таємниця розкрита – шерше ля фам.

У них своя історія, у нас своя. Насправді ми з Юрою за любов, парування, за сімейність. Тому якщо у них складеться все добре, ми будемо тільки раді,

– каже акторка.



Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою та Наталкою Денисенко / Фото Insider UA

Водночас Денисенко підтвердила, що з Оленою їхні шляхи також остаточно розійшлися: "В принципі в цьому і є причина". Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Олена Світлицька є кумами. Наталка є хрещеною мамою старшої доньки Світлицької, Віри.

До речі, чорна кішка між акторками пробігла вже давно. Чому Наталка Денисенко залишилася без близької подруги, вона розповіла раніше.