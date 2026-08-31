У новому шоу "Okay Eva" артистка розповіла, що не любить обговорювати інших та пліткувати, проте часто стикалася саме з таким форматом спілкування. Денисенко поділилася болісним досвідом, коли її щира підтримка, емоційна віддача та допомога не лише не цінувалися, а й викликали зовсім інші почуття у відповідь.

Я скажу так відверто, у мене нема подружок. От прям близьких подружок у мене нема. Було у мене так, коли я віддавала дуже багато підтримки, допомоги, розвитку, але це якось не цінувалося. Я думала, що я надихаю людину, а виявилося, що це просто заздрість,

– поділилася актриса.



Наталка Денисенко / Колаж 24 Каналу

Зараз Наталка намагається філософськи ставитися до втрати людей зі свого оточення. Вона переконана, що будь-які стосунки мають приносити радість, а не перетворюватися на емоційний тягар. Тому, якщо людина віддаляється, акторка просто приймає цей життєвий урок і відпускає її без спроб повернути все назад.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У стосунках і в дружбі все має бути в легкості. Коли от такий напряг, це типу, знаєш, як кажуть, кармічний партнер, кармічна дружба. Ти маєш щось віддати, звільнитися, і все,

– підсумувала Денисенко.

Нагадаємо, що нещодавно публічний простір сколихнула новина про припинення дружби між Наталкою Денисенко та Оленою Світлицькою, які товаришували цілих 18 років. Сама Денисенко стверджує, що не винна у цьому конфлікті, тоді як її колишня подруга натякає на іншу версію розвитку подій.

Подружжя Наталки та Юрія вперше після весілля з'явилося на публіці, вразивши всіх своїм неперевершеним виглядом.



