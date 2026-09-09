Обручение пары состоялось в сказочной атмосфере на фоне роскошного европейского дворца под фейерверки и вспышки огней. Влюбленные сразу поделились трогательными кадрами этого события в соцсетях.

Особое внимание подписчиков привлекло главное украшение вечера – роскошное кольцо с драгоценным камнем. По предварительным оценкам, ювелирное изделие бренда Graff стоит примерно 45 тысяч долларов. Поклонники активно засыпают пару поздравлениями и обсуждают детали этого грандиозного признания в любви.

Кольцо / фото из инстаграма

Напомним, что Вика Бакалова хорошо известна в медиапространстве. В частности, ранее она вела яркое шоу вместе с Евой Коршик, которое активно обсуждали в сети. Что касается личной жизни, то пара вместе уже около 5 лет. Влюбленные прошли долгий совместный путь, построив прочные и гармоничные отношения, которые теперь официально перешли на новый этап.

Вика Бакалова выходит замуж / фото из инстаграма

Кстати, Наталья Денисенко раскрыла секрет, почему не пригласила Тараса Цимбалюка на свою свадьбу.



