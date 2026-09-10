Фіналістка "Холостяка-13" заявила, що її переслідує колишній: "Три години ходив навпроти дому"

Фіналістка 13 сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак заявила про переслідування з боку колишнього хлопця у Лондоні.

Подробицями ситуації вона поділилася в інстаграм-сторіс.

Анастасія стверджує, що після її приїзду до Лондона колишній почав неодноразово телефонувати їй, писати образливі повідомлення, створювати фейкові акаунти для стеження за нею, контактувати з її родиною та друзями, а також з'являтися у місцях, де вона перебувала.

Блогерка пригадала один із перших випадків такої поведінки на концерті. За її словами, колишній прийшов туди з іншою українкою, представив її Анастасії, а протягом вечора стежив за ексобраницею та знімав її на камеру.

В кінці вечора він показово пройшовся переді мною з нею. Я схопила її за руку і сказала українською: "Тікай від нього, збережи себе". Він видьорнув її й швидко пішов,

– розповіла Юзьвак.

Щоправда, тоді дівчина ще не сприймала таку поведінку як серйозну загрозу й думала, що це лише жарти. Та вже згодом ситуація загострилася. 7 вересня колишній знову з'явився неподалік будинку Анастасії. За словами Юзьвак, чоловік сидів у кафе навпроти та чекав на неї. Свідки також бачили, як він знімав на камеру Анастасію та її хлопця, коли вони проходили повз.

Фіналістка "Холостяка" поділилась, що її коханий помітив чоловіка, після чого вони підійшли до нього. Під час розмови йому прямо сказали припинити стежити за дівчиною. Однак наступного дня, 8 вересня, Анастасія знову побачила колишнього біля свого будинку. Вона звернулася до поліції із заявою про stalking and harassment – переслідування та харасмент.

Вівторок став для мене останньою краплею – він ходив три години навпроти мого дому, і я подала репорт у поліцію. Через 40 хвилин приїхала поліція, зібрала усі докази й того ж дня о 8 вечора його заарештували,

– заявила Юзьвак.

Анастасія також припустила, що чоловіка можуть випустити під заставу з умовою не контактувати з нею протягом трьох місяців. У разі порушення цієї заборони вона звертатиметься до поліції за номером 999.

Анастасія Юзьвак з "Холостяка-13" заявила про переслідування від колишнього / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Анастасія Юзьвак була у стосунках із цим чоловіком ще до участі в "Холостяку-13". Пара розходилася, однак згодом знову відновила стосунки.