Она рассказала о подробностях ситуации в Instagram Stories.

Анастасия утверждает, что после ее приезда в Лондон бывший начал неоднократно звонить ей, писать оскорбительные сообщения, создавать фейковые аккаунты для слежки за ней, контактировать с ее семьей и друзьями, а также появляться в местах, где она находилась.

Блогерша вспомнила один из первых случаев такого поведения на концерте. По ее словам, бывший пришел туда с другой украинкой, представил ее Анастасии, а в течение вечера следил за бывшей возлюбленной и снимал ее на камеру.

В конце вечера он демонстративно прошелся передо мной с ней. Я схватила ее за руку и сказала на украинском: "Беги от него, береги себя". Он вырвал ее из моих рук и быстро ушел,

– рассказала Юзьвак.

Правда, тогда девушка еще не воспринимала такое поведение как серьезную угрозу и думала, что это всего лишь шутки. Но впоследствии ситуация обострилась. 7 сентября бывший снова появился недалеко от дома Анастасии. По словам Юзьвак, мужчина сидел в кафе напротив и ждал ее. Свидетели также видели, как он снимал на камеру Анастасию и ее парня, когда они проходили мимо.

Финалистка шоу "Холостяк" рассказала, что ее возлюбленный заметил мужчину, после чего они подошли к нему. Во время разговора ему прямо сказали прекратить следить за девушкой. Однако на следующий день, 8 сентября, Анастасия снова увидела бывшего возле своего дома. Она обратилась в полицию с заявлением о stalking and harassment – преследовании и харассменте.

Вторник стал для меня последней каплей – он три часа ходил напротив моего дома, и я подала заявление в полицию. Через 40 минут приехала полиция, собрала все доказательства, и в тот же день в 8 вечера его арестовали,

– заявила Юзьвак.

Анастасия также предположила, что мужчину могут освободить под залог с условием не вступать с ней в контакт в течение трех месяцев. В случае нарушения этого запрета она будет обращаться в полицию по номеру 999.

Анастасия Юзьвак из "Холостяка-13" заявила о преследовании со стороны бывшего / Скриншоты из Instagram-сторис

Напомним, Анастасия Юзьвак была в отношениях с этим мужчиной еще до участия в "Холостяке-13". Пара расставалась, однако впоследствии снова возобновила отношения.