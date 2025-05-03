Девушка вернулась к бывшему и рассказала об их отношениях. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

Интересно Евровидение без Украины в финале: сколько раз это случалось

Мы решили с моим бывшим сойтись. До этих отношений я всегда была против возвращения к бывшим. Но это очень трансформационные для меня отношения, и я чувствую, что нам надо пройти еще какой-то период вместе,

– призналась Юзьвак.

Как выяснилось, избранник Анастасии – гражданин Бразилии, с которым она общается на английском языке. По словам девушки, они познакомились в ночном клубе. Только после четвертой попытки пригласить на свидание Настя согласилась.

Анастасия Юзьвак со своим парнем / Скриншоты с видео

Заметим, еще в начале шоу "Холостяк" по сети ходили слухи о том, что Анастасия имела отношения во время съемок. Блогер Богдан Беспалов утверждал, что ее партнер – состоятельный человек, который финансировал участие девушки в проекте и ждал ее в Лондоне после финала.

Часть этой информации подтвердилась – Настя рассказала, что ее избранник действительно занимает должность финансового директора в крупной компании и имеет несколько источников дохода. До участия в "Холостяке" пара была вместе около двух с половиной лет.

Анастасия подчеркнула, что не знает, продлятся ли эти отношения "навсегда", однако чувствует потребность продолжить этот жизненный путь вместе. Она также отметила, что мужчина не обеспечивает ее, только оплачивает совместное времяпрепровождение. В частности, их путешествия.

Интервью с Анастасией Юзьвак: смотрите видео онлайн

Напомним, в финале 13 сезона "Холостяка" Анастасия Юзьвак соревновалась за сердце ветерана российско-украинской войны Александра Терена с Инной Белень. Победительницей стала именно Инна, однако их отношения с Александром после завершения реалити продолжались недолго.

Недавно подруга Терена раскрыла правду о его отношениях с победительницей "Холостяка". Елена Мандзюк утверждает, что Александр и Инна на самом деле не встречались.