Разом заради сина: Андрій Федінчик та Наталка Денисенко возз'єдналися на важливій події

Український актор Андрій Федінчик зустрівся зі своєю колишньою дружиною, акторкою Наталкою Денисенко. Експарноколишні об'єдналися заради особливого приводу – Першого дзвоника їхнього спільного сина.

З початком осені в українських школах пролунали перші дзвоники. Цьогоріч 8-річний син акторського подружжя Андрійко офіційно перейшов до третього класу. Попри розлучення, яке офіційно оформили у 2025 році після восьми років шлюбу, Андрій та Наталка зберегли дружні батьківські стосунки. Вони не могли пропустити такий важливий день і разом прийшли на шкільне свято, аби підтримати хлопчика.

Третій клас! Просвітлення розуму і серця, сили, старанності і розуміння до науки, сину!

– зворушливо побажав хлопчику Андрій Федінчик у соцмережах.

Своєю чергою Наталка Денисенко поділилася емоціями від початку навчального року, який українським дітям знову доводиться зустрічати в реаліях сьогодення. Артистка зізналася, що попри всі труднощі та тривоги намагається робити все можливе для щастя сина.

Перше вересня звичайно зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, в наших умовах життя це стає все важче! Але як мама не здаюся! Люблю тебе, мій синочок,

– написала акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик були у шлюбі з 2017 року. У вересні їхньому сину Андрійку виповниться 9 років.

А нещодавно Денисенко з Ярошенком з'явилися разом на публіці в статусі чоловіка і дружини, демонструючи неперевершений вигляд



