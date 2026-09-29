Show24 Ексклюзиви про зірок Від Оболоні до "Золотого м'яча": як Андрій Шевченко став легендою футболу і чим займається зараз
29 вересня, 06:30
6

Від Оболоні до "Золотого м'яча": як Андрій Шевченко став легендою футболу і чим займається зараз

Людмила Онуфреїв

Його ім'я знають навіть ті, хто вважає офсайд різновидом штрафу. Андрій Шевченко пройшов шлях від дворового футболу на київській Оболоні до "Мілана", перемоги в Лізі чемпіонів і "Золотого м'яча". А 29 вересня 2026 року одному з найвідоміших українських футболістів виповнюється 50 років.

За цей час він встиг побути футболістом, капітаном збірної, тренером, батьком чотирьох синів, амбасадором України та футбольним функціонером. Як складалось життя і кар’єра Андрія Шевченка розповідає 24 Канал.

Дитинство Шевченка: м'яч був важливішим за уроки


Андрій Шевченка / Фото Відкриті джерела

Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року на Київщині. Офіційний сайт "Динамо" називає місцем народження село Двірківщина Яготинського району, тоді як у біографії УАФ вказаний Яготин. Дитинство майбутній футболіст провів уже в Києві – родина оселилася на Оболоні, а Андрій навчався у школі №216.

Батько Микола був військовим і бачив для сина приблизно такий самий шлях. Але Андрія значно більше цікавив м'яч. Він грав за дворові команди, а приблизно у дев'ять років його помітив дитячий тренер київського "Динамо" Олександр Шпаков. Причому тренеру згодом довелося особисто переконувати батька Шевченка дозволити хлопцеві продовжити займатися футболом.

Сам Шевченко згадував, що в дитинстві міг грати після школи, ввечері під одним ліхтарем, узимку – на снігу й навіть льоду. А його головною мрією було просто вийти у футболці київського "Динамо". Скромно. Про "Золотий м'яч" тоді, мабуть, вирішив поки не загадувати.

Його дитинство зачепила й Чорнобильська катастрофа 1986 року. Після аварії дітей, серед яких був Шевченко, евакуювали з Києва. Через кілька місяців він повернувся й продовжив тренування в академії "Динамо".

"Динамо", "Мілан" і той самий "Золотий м'яч"


Андрій Шевченка / Фото київського клубу

До основної команди "Динамо" Шевченко пробився у 1994 році. А справжня європейська слава прийшла наприкінці 90-х, коли команда Валерія Лобановського голосно заявила про себе в Лізі чемпіонів.

У 1999 році нападник перейшов до "Мілана" – і адаптаційний період, схоже, вирішив просто пропустити. Уже в дебютному сезоні він забив 24 голи в Серії А і став найкращим бомбардиром чемпіонату. Загалом за "россонері" українець забив 175 голів у 322 матчах, виграв чемпіонат Італії, Кубок країни та Лігу чемпіонів.


Андрій Шевченка / Фото Відкриті джерела

У фіналі Ліги чемпіонів 2003 року саме Шевченко реалізував вирішальний пенальті проти "Ювентуса". А вже у 2004 році він отримав "Золотий м'яч", випередивши Деку, Роналдінью та Тьєррі Анрі. Непогано для хлопця, якого колись могли відправити у військове училище замість футбольного поля.

У 2006 році Шевченко перейшов до "Челсі", згодом ненадовго повернувся до "Мілана", а завершував клубну кар'єру там, де все починалося, – у київському "Динамо"+.

Не менш важливою була збірна України. Шевченко залишається її найкращим бомбардиром із 48 голами, а на чемпіонаті світу 2006 року був капітаном команди, яка сенсаційно дійшла до чвертьфіналу.

Особисте життя зараз: понад 20 років разом і четверо синів

У липні 2026 року Андрій Шевченко та Крістен Пазік відзначили 22-гу річницю шлюбу. З цієї нагоди футболіст навіть опублікував рідкісне свіже фото з дружиною – пара загалом не надто любить перетворювати особисте життя на реаліті-шоу.

Крістен сьогодні вже не так активно працює в модельній індустрії. Вона займається сім'єю та бізнесом: разом із сестрами розвиває бренд чоловічого одягу IKKON. Також вона продовжує підтримувати Україну й час від часу приїжджає на батьківщину чоловіка.

У Шевченка та Пазік четверо синів – Джордан, Крістіан, Александр і Райдер-Габріель. Старші діти вже дорослі, а тема футболу в родині нікуди не зникла. Сам Шевченко у 2026 році розповідав, що його старші сини бували з ним в Україні навіть під час повномасштабної війни та на власні очі бачили ракетні атаки. За його словами, він намагається чесно пояснювати дітям, що відбувається в Україні.

Попри публічний статус, Шевченко роками підкреслював, що вдома він насамперед батько. Колись він жартував, що його головна сімейна функція – "працювати таксистом", возити дітей до школи, на футбол і теніс. Тож "Золотий м'яч" – це, звісно, добре, але від графіка дитячих секцій не рятує навіть він.

Зараз родина Шевченка живе доволі непублічно: спільні фото з'являються нечасто, а подробиці стосунків подружжя майже не коментує. Проте за більш ніж два десятиліття шлюбу Крістен залишається поруч із Шевченком і під час футбольної кар'єри, і після її завершення, і тепер, коли значна частина його роботи пов'язана вже з УАФ та підтримкою України.

Тренерська кар'єра

У 2016–2021 роках він очолював збірну України. Найгучнішим результатом стало Євро-2020, де українська команда вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу турніру.

Після збірної був короткий етап у клубному футболі, однак із початком повномасштабного вторгнення Росії Шевченко значну частину уваги переключив на підтримку України. Він став першим амбасадором UNITED24.

Де Андрій Шевченко зараз


Андрій Шевченка / Фото з Інстаграм

З 25 січня 2024 року він очолює Українську асоціацію футболу. На виборах за його кандидатуру проголосували 93 із 94 делегатів, при цьому сам Шевченко участі в голосуванні не брав.

На посаді президента УАФ він займається, зокрема, розвитком дитячо-юнацького та масового футболу. У квітні 2026 року Шевченко повідомляв, що у відновленому проєкті "Шкільний м'яч" беруть участь близько 50 тисяч дітей із трьох тисяч шкіл, а ще понад 12 тисяч юних футболістів грають у Національній лізі майбутнього.

Він також представляє український футбол на міжнародному рівні та долучається до соціальних ініціатив. У 2026 році Шевченко разом зі збірною відвідував поранених українських військових, працював із дитячими проєктами та представляв УАФ на Конгресі ФІФА.

Раніше ми вже розповідали про українського шоумена Володимира Остапчука


 

Пов'язані теми:

Show24 Ексклюзиви про зірок Українські знаменитості Українські зірки Андрій Шевченко